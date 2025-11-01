2波水氣來襲「今晚起北台濕涼」　準「海鷗」颱風威脅機率低

▲東北季風影響，北部濕涼。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(1日)到下周一東北季風影響，其中今晚到明晨、下周二各有一波水氣，北部有降雨機會，下周三有另一波東北季風增強，未來一周北部、東北部低溫大多在20度上下。目前菲律賓東方海面有熱帶低壓生成，有機會增強為颱風「海鷗」，預估下周二、三通過菲律賓一帶，對台灣沒有影響。

中央氣象署預報員林定宜表示，今天受東北季風影響，大陸高壓位於長江流域一帶，明天依然受東北季風影響且將持續到下周一，下周二台灣轉吹偏東風，溫度略回升，下周三很快又有另一波東北季風增強，影響至下周四，下周五這波東北季風逐漸減弱，轉吹偏東風。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今天天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

今天因受東北季風影響，台灣降雨區包括基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮有不定時局部短暫雨，中部以北、大台北、台東、恆春半島為零星短暫雨，南部山區午後有零星短暫雨，南部平地多雲到晴。今天中南部高溫上看30度，北部、東北部比較涼，其他地區早晚涼。

未來降雨趨勢部分，林定宜說明，今晚到下周一東北季風影響，尤其今晚到明天清晨，有一波水氣通過台灣上空，北部有不定時局部短暫雨，中部為零星短暫雨，下周一又有另一波水氣接近，北台灣有零星雨。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜指出，下周二東北季風稍微減弱，不過台灣北部海面有低壓雲系通過，水氣增加，桃園以北、基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮有不定時局部短暫雨，台東、恆春半島、中南部有不定時零星短暫雨，這天水氣偏多。

下周三另一波東北季風增強，林定宜說明，桃園以北、東半部降雨機率高，下周四持續受東北季風影響，下周五東北季風減弱，水氣相對比較少，北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度變化上，林定宜表示，今天到下周一東北季風帶來降溫，北部、東北部整天涼，其他地區早晚涼；其中今天北部、東北部清晨低溫約19到20度，其他為21到22度，下周一北部、東北部氣溫下降，中南部日夜溫差大。

隨著下周二東北季風減弱，溫度稍回升，不過林定宜表示，很快下周三東北季風再度增強，溫度再度轉涼，下波東北季風將帶來一波降溫，北部、東北部低溫20度上下，高溫只有22到23度，整天偏涼，中南部日夜溫差大；下周五東北季風減弱，溫度稍回升。

由於菲律賓東南方海面有熱帶性低氣壓生成，根據日本氣象廳預報顯示，最快可能明天增強為今年第25號颱風「海鷗」。

林定宜表示，目前菲律賓東方海面有些熱帶擾動，因緯度偏低，預估下周二、下周三通過菲律賓中南部附近一帶，對台灣影響不大；11月中後是否有其他熱帶系統通過台灣附近，仍待後續觀察。