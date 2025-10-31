影/神舟21號太空人出征「創3首次」　專屬車牌:萬無一失、圓滿成功

記者任以芳／北京報導

大陸神舟二十一號今（31）日瞄準北京時間23時44分發射，稍早晚間20時50分舉行出征儀式。這次發射時間在深夜現場既溫接近零度，酒泉衛星發射基地許多家眷，以及購票民眾提早兩小時進場等待。當三名太空人著正裝出現時，現場情緒超沸騰，每個人高舉螢光歡送牌，高喊「加油！加油！」《東森新媒體ETtoday》記者也直擊太空人乘坐車輛的車牌十分醒目，上面寫「萬無一失、圓滿成功」。

▲神舟二十號太空人出征歡送儀式。（圖／記者任以芳 攝）

大陸航天載人飛船任務已經常態化，隨著神舟20號半年任務即將圓滿達成，今天即將開啟交接任務，神州21號預計瞄準北京時間23時44分發射，由三名太空人（陸稱航天員）指令長張陸，以及兩位首次參與的武飛與張洪章一起飛上外太空。

稍早晚間20時50分舉行出征歡送儀式，現場氣氛超級熱鬧，許多提前兩小時後為等待，有親屬家眷也有部分購票入場的一般民眾。當三名太空人著正裝從「問天閣」出場，有如明星般的陣杖。

所有現場民眾立刻高舉手機拍攝，也有人揮舞手中的花束、螢光加油牌，大聲呼喊口號「加油！加油！」不少人拉出紅布條以及加油牌，上面寫「中國航天、硬核前行」、「勇往飛行、順順利利」「扣天宮之門、答千年一問」。三名即將出發太空人張陸、武飛、張紅章向所有民眾揮手致意，走到正中央時接受領命出征。

▲ 神舟二十號太空人專車有專屬車牌「萬無一失、圓滿成功」 。（圖／記者任以芳 攝）

隨後，三名太空人在眾人歡呼祝福聲中，緩緩走到車上，按照往例太空人乘坐車牌也與眾不同，不是一串車號數字，而是祝福的話「萬無一失、圓滿成功」，也象徵祝福每位太空人順利升空，展開半年太空之旅。

▲ 神舟二十號三位太空人張陸（中）、武飛（右）、張洪章 。（圖／記者任以芳 攝）

這次神舟二十一號發射任務也出現三個「首次」創新。第一是年齡，擔任本次指令長的太空人張陸是70後，執行過神舟十五號載人飛行任務，是太空人老將，本次新加入的武飛和張洪章來自於大陸第三批太空人，都是「首次」執行飛行任務。

其中，武飛是1993年出生，今年32歲，披荊斬棘入選太空人，經過嚴格訓練後，以大陸最年輕太空員身份登上太空執行任務。至于這次組合是70（張陸）、80（張洪章）、90後（武飛），凸顯大陸訓練太空組員梯隊已日益成熟。

第二個「首次」突破是太空組員將迎來縮短交會時間的重大改變。此前神舟十二號至神舟二十號載人飛船均採用6.5小時交會對接方案，這次神舟二十一號飛行任務不但縮短3小時等待時間，長征二號F遙二十一運載火箭的控制系統採用了產品化雙十表光學慣組，能夠滿足載人飛船3.5小時快速交會對接的精度要求。

中國載人航天工程辦公室高級工程師周亞強接受訪問時指出，從以往6至6.5小時的對接流程大幅縮短至3.5小時。「這一改進不僅提升了太空人進駐效率，也降低了長時間待機帶來的風險。」

▲▼ 神舟二十號「首次」帶太空鼠，標誌著大陸太空發展新突破 。（圖／翻攝 央視）

第三個「首次」是突破生物生命實驗。神舟二十一號將攜帶嚙齒類哺乳小鼠送入中國空間站，約半年時間與太空人一起執行在軌任務。小鼠將接受連續影像監測，觀察其在失重、密閉及輻射等空間特殊環境下的行為模式與生理反應。

過去大陸太空研究已經進行過魚類、昆蟲、植物等多種生物實驗，但這次終於進階到與人類最接近的哺乳動物，中國科學院空間應用與工程中心高級工程師韓培也說，「這是一個非常大的突破。透過這些初始實驗，我們能更接近了解生命體在太空中會遇到什麼問題，未來又該如何應對。」

過去大陸「以老帶新」策略，首次第二批太空人首次帶領新太空人任務。2021年湯洪波參與神州12號任務，兩年後再次執行飛行任務。他是首位重返天宮第一人，見證所有中國航太工程速度，也是執行兩次任務最短的太空人。

今天發射流程，經過酒泉衛星發射中心精確計算數據後，神舟二十一號瞄准北京時間10月31日23時44分發射，即將展開半年太空之旅。

▼ 神舟21號發射架準備就緒 。（圖／記者任以芳攝）