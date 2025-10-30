陸32歲最年輕太空人亮相！　神舟21號要把中國空間站變詩意桃花源

▲ 神舟21號3名太空人亮相，32歲武飛（右）是大陸最年輕太空人。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／酒泉衛星基地報導

大陸載人航天工程辦公室今（30）日在酒泉衛星發射中心舉行中外記者會，正式宣布「神舟二十一號載人飛行任務」將於10月31日23時44分發射。稍早三名太空人張陸、張洪章、武飛「首次」新亮相，呈現70、80、90後的梯隊。張武已經是老將曾參與神舟15飛行任務，今年32歲武飛是大陸目前最年輕的太空人，另一位張洪章專長是新能源與新材料科研領域，2018年報考太空人圓夢。如今三人一起出征，將在外太空度過春節成為最獨特的人生記憶。

▲ 擔任本次指令長的太空人張陸（中）執行過神舟十五號載人飛行任務，武飛（右）和張洪章首次執行飛行任務。（圖／記者任以芳攝）

任務總指揮部研究決定，瞄准北京時間10月31日23時44分發射神舟二十一號載人飛船。同時公布即將出征三名太空人（陸稱航天員）身份。

其中，擔任本次指令長的太空人張陸執行過神舟十五號載人飛行任務，武飛和張洪章均來自於大陸第三批太空人，是首次執行飛行任務。

▲ 擔任本次指令長的太空人張陸高喊，「我是神舟二十一號，我們來了。」（圖／記者任以芳攝）

擔任指令長的張陸，男，漢族，籍貫湖南漢壽，碩士學位。1976年11月出生，1996年8月入伍，1999年4月加入中國共產黨，現為中國人民解放軍航天員大隊一級航天員，陸軍大校軍銜。曾任空軍某訓練基地某團司令部空戰射擊主任，被評為空軍一級飛行員。2010年5月入選第二批航天員。2022年11月，執行神舟十五號載人飛行任務，本次入選神舟二十一號載人飛行任務乘組並擔任指令長。

身為太空老將，張陸表示，他始終以「學生的心態」重新投入高強度訓練，「針對攻堅戰任務的新特點，我進行了大量的學習與研究，就拿水下訓練來說，那是通往星辰大海的必經之路。」

他說，每當感到疲憊，想到背後有無數人默默支持，「我就會告訴自己要堅持下去。在這裡，我要向所有的航天科技工作者說一聲：你們辛苦了。」

張陸說，期待再度聽見太空中的「曙光、北京、天宮、天舟」那些熟悉呼號，最後他高喊，「我是神舟二十一號，我們來了。」

▲ 今年32歲的武飛，是大陸中最年輕的太空人。（圖／記者任以芳攝）

第二位新出征太空人是武飛，男，漢族，籍貫內蒙古包頭，碩士學位。1993年10月出生，2021年1月入伍，2015年10月加入中國共產黨，現為中國人民解放軍航天員大隊三級航天員，陸軍少校軍銜。曾任中國航天科技集團有限公司工程師。2020年9月，作為航天飛行工程師入選第三批航天員。經全面考評，入選神舟二十一號載人飛行任務乘組。

今年32歲的武飛，是大陸中最年輕的太空人。他表示，能在年輕時圓夢飛天，「這份幸運來自於我們正處在航天事業跨越式發展的偉大時代。」他說，從求學立志報國，到參與航天器研製試驗，「一路上沒有捷徑，唯有堅韌與拼搏。只有把每個細節做到極致，「越努力越幸運。」

武飛從小在草原自然環境中成長，父親曾為老師也做過農活，全力支持武飛自幼接受數學啓蒙，高中時期受軍事雜誌啓發，立志投身國防科技，高考志願填報北京航空航天大學飛行器設計專業。大學期間參與戰鬥機燃油箱惰化系統研究，明確職業方向為航天工程師，注重實踐創新。

畢業後加入中國空間技術研究院，參與載人航天、月球與深空探測等多類航天器研發驗證。2019年通過航天飛行工程師選拔，由地面工程師轉型為航天員，承擔空間站平台維護、設備管理及技術升級任務。歷經超重耐力、手控交會對接、水下負重訓練等嚴苛考驗，掌握熱學、力學、空間材料學等多領域知識。

▲張洪章跨領域到航太事業，之前專長是新能源與新材料科研領域。（圖／記者任以芳攝）

第三位新出征的張洪章，男，漢族，籍貫山東鄒平，博士學位。1986年4月出生，2013年7月參加工作，2004年8月加入中國共產黨，中國科學院研究員。2020年9月，作為載荷專家入選第三批航天員。經全面考評，入選神舟二十一號載人飛行任務乘組。

張洪章可說是跨領域，專長是新能源與新材料科研領域。他說，兒時立志「像錢學森一樣，以知識改變命運，實現科技報國」，長大後也如願成為一名科研工作者致力於新能源新材料領域的創新研究。2018大陸家宣布首次從科研人員中選拔太空人，張洪章毫不猶豫的報名，幸運地通過層層選拔，終於站上出征太空的道路，希望透過自己專長，能給予太空研究不同助力。

▲ 三位太空人將在外太空度過春節，成為人稱最美好回憶。（圖／記者任以芳攝）

作為指令長的張陸談到團隊氛圍時說，他與80後的張洪章、90後的武飛合作一年多，已形成默契。「武飛性格開朗，是團隊的活力來源；張鴻章長期從事電化學儲能技術研究，性格沈穩，做事踏實，閒暇時喜歡種菜、養花、打太極、品讀詩詞。」

「未來半年，他可能一邊實驗，一邊吟詩，把中國空間站變成最詩意的桃花源。明天我們將穿越大氣層奔赴太空，我們已做好準備。」張陸說。

最後，武飛也提到，作為飛行工程師，他負責空間站平台照料與設備維護，「我們三人分工明確、彼此信任，是最可靠的夥伴。」

他表示，將在太空俯瞰地球，思念家鄉山川，對家人的思念鐫刻於心，希望通過我的這次經歷，能夠在孩子心中播撒下，探索未知，追求夢想的種子。「雖然任務期間恰逢春節無法團聚，但我們會以使命為榮，讓太空的中國年成為最獨特的人生記憶。」