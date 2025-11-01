不用排隊！熱炒店「為何不流行了？」　網曝2原因：幹嘛不去更好的

▲熱炒店不流行了嗎？（示意圖／記者陳致平攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果一群人要聚餐，會不會選擇熱炒店？近日有網友發文表示，他逛百貨時，發現美食街一位難求，但當他走到附近的熱炒店時，甚至是不用排隊的，因此他就想知道，現在熱炒店是不是已經不流行了呢？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「熱炒店是不是比較沒那麼流行了」為標題發文，提到他到中山區的百貨公司時，本想吃美食街，結果卻發現排隊的人潮眾多，一位難求，於是他就決定找找百貨附近有沒有其他餐廳可以用餐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，當時他看到一家熱炒店的位置很不錯，但是晚餐時段卻不用排隊，馬上就能入內。他也說，店家的飯菜口味、用餐環境都不錯，且價格也合理，以前熱炒店都要排隊，現在熱炒店是否已經不再流行？

貼文曝光後，底下網友點出2大原因，「那個價錢有更多選擇了，以前是百元，現在最便宜150元」、「一樣的價錢可以吃環境更好的啊」、「以前99元一盤，白飯吃到飽，現在有的菜甚至破200元了，幹嘛不去環境更好的」、「很吵、很髒、很貴」、「太吵了不喜歡，永遠都聽不到朋友說話」。

也有網友認為，「熱炒店的文化及氣氛是台灣的精髓耶！還請熱炒店繼續努力，讓年輕一代也願意走進去熱炒店消費」、「講菜色落伍就好笑了，中菜玩來玩去還不就那樣，一直開發新菜色也要成本的」。