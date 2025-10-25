　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

熱炒店晚餐時段「不用排隊」！大票點頭嘆1原因：現在150元↑

▲熱炒 。（圖／記者陳致平攝）

▲熱炒。（示意圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

熱炒店曾是許多人下班聚餐、朋友小酌的首選，可有網友表示，日前到台北中山區百貨公司用餐，發現美食街擠滿人、餐廳都在排隊，但轉角一間熱炒店卻「馬上就有位子」，「印象中以前假日晚上熱炒店是要排隊的耶！是不是比較沒那麼流行了呢？」引發話題。

該網友在PTT的Gossiping板問卦「熱炒店是不是比較沒那麼流行了？」文中表示，晚餐時間，百貨公司美食街一位難求，他就到附近看看有沒有可用餐的餐廳，就找到地段很好的典型熱炒店。

意外的是該間熱炒店明明地段很好、環境乾淨，菜色與酒類價格也合理，還有酒促小姐幫忙開酒，「但生意卻冷清」。他回想過去週末用餐時段常需要排隊，如今人潮不見，不知道是不是熱炒文化沒落了。

貼文引發熱烈討論，「年輕人要質感能拍照」、「熱炒店的文化和氣氛是台灣的精髓，還是希望年輕一代願意走進去消費」、「有些家庭客會在室內抽菸」、「喝酒的屁孩吵翻天，氣氛差很多。」

其中，不少人認為是價格問題，「以前99一盤、白飯吃到飽，現在有的菜破200了，幹嘛不去環境更好的？」「人少的話，點幾盤菜不如去吃到飽」、「以前是百元，現在最便宜150」、「現在5樣菜1000，3個人吃七分飽，不如吃小火鍋或平價牛排。」

10/24 全台詐欺最新數據

452 2 4259 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

薔薔柬埔寨探監晚安小雞！　他親口曝：第一天就被打
住五星級飯店！想泡澡「水龍頭狂流黃水」　業者曝原因道歉
泰王太后離世！服喪期「5件事不能做」　旅客別踩雷
獸醫女神批寵物益生菌「看吃幾包會肝衰竭」　廠商求償百萬輸了

【拍攝者不救】海龜把頭髮誤認海草 狂啃潛水人頭

