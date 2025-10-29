機上歐洲人「幾乎轉機日本」！他嘆國旅沒救：台灣根本中繼站

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李姿慧攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少台人聽到國旅2字便搖頭，最近就有網友直嘆，清晨從歐洲返台，在機場等行李時，機上原本約五分之一是歐洲旅客，到了行李轉盤卻只見不到5人，幾乎都轉機飛日本，讓他不忍直呼「國旅真的沒救了」、「台灣根本只是個中繼站，有夠慘」，引發話題。

該名網友在PTT的Gossiping板問卦「從機場看國旅真的慘」，說他從歐洲返台在等行李時，本來機上有五分之一的歐洲人，可是似乎都要轉機去日本，讓他直嘆，「國旅真的沒救了，飛歐洲的時候也是在候機室看到一堆歐洲人，結果一堆手上都拿日本伴手禮，台灣根本只是個中繼站，有夠慘。」

貼文引發討論，「台灣旅遊簡單說：比日韓還貴的價格、比泰越還低的品質，沒有特色遊樂園。」、「貴又無聊；同樣預算可以出國，誰要當國內盤子？」「基本條件差在交通與住宿，出了台北更明顯。」「不是不要救，是先把生活環境跟服務做好再談觀光。」「真的耶！吃好幾次飯店早餐也沒看到外國遊客。」「要品質有日本，要便宜有泰國；台灣現在卡在中間最難受。」

但也有網友認為，「台灣本來就不是什麼觀光勝地，要那麼多遊客干蛤」、「外國人本來就不太來台灣，有也多半是情感取向，國旅差主要還是因為以往的主要客群也就是台灣人『不忍了』，或者被盤這麼多年，出了一次國就清醒了。」