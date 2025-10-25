市集攤主1句話「打擊手作人」　1現象大票搖頭：不想當面說

▲示意圖，與本文無關。（圖／花蓮市公所提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在各縣市都有很多特色文創市集，有攤主表示，自己在市集販售全手工製作的飾品，售價落在50至200元之間，卻被隔壁攤友罵「太笨」，勸他去批貨回來假裝是自己做的，「某寶又便宜、又精緻」。貼文引發討論，不少人力挺原PO，「你是難得的清流」、「還不把你的攤位丟出來讓人家用新台幣制裁。」

原PO無奈指出，現在攤位租金一個月要1萬元，主辦單位還要抽成40％，其實以他50～200塊販售，根本賺不回來，但他仍希望用平價商品帶給顧客笑容。

雖然原PO自認技術一般，但用料都選好的材料，希望買回去的人戴得開心，「我辛苦手作，客人微笑我就滿足」，只是扣掉租金與抽成，目前銷售金額僅能回本三分之一到四分之一，聽到攤友那樣說更難受了。

貼文一出，許多人也點出市集一現象令人不快，「覺得市集都被批發的人玩壞了，因為自己很少手作，所以分不太出來是真的自己做還是批來的」、「堅持才是對的，偷吃步的人才該丟臉」、「那種批貨假裝手作的，看得出來，只是不想當面說。」

也有網友感嘆現實殘酷，「你是難得的清流」、「手作是很好，但要靠它維生真的難」、「問題不在你，而在租金跟抽成」。也有人鼓勵他調整方向，「你要顧生活，可以調整售價或換通路」、「帶材料去現場做，證明是手作的」、「要不要算一下工錢，有錢才有理想。」