　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1外套曾是「台人標配」！他一查被價格震驚　內行曝撿便宜秘訣

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,羽絨衣,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近天氣變涼，不少人開始物色保暖外套。就有網友打開知名戶外品牌「The North Face（北臉）」網頁後，直接被價格嚇到，驚呼「也太貴了吧！」懷疑是不是用了什麼黑科技，貼文引發熱論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「北臉的外套太貴了吧==」，「最近想買外套，點開北臉的網頁被價格震驚到了，也太貴了吧，是有用啥黑科技嗎？」引起大批網友留言討論，不少人認為「北臉」價格早已不親民，「連T恤都貴得離譜」、「outlet都沒什麼折扣，現在都八五折起」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發熱議，「我都穿一男孩外套，帥又有型」、「陸軍運動外套屌打」、「竹科制服，貴不是它的缺點」、「沒錢就買迪卡儂，航海外套沒比較差。」其中，不少人指出，去國外買會比較便宜，「日本買六折，台灣真的太貴」、「去日本買真的便宜多」、「在韓國根本平價品牌」、「出國買半價以下。」

事實上，先前曾有有網友在PTT發問「現在園區制服是不是北臉？」貼文一出，鄉民超有感回應，「北臉國外代購還比較便宜」、「不要小看北臉，日本的紫標北臉是當紅潮牌」、「北臉就便宜好穿啊，竹科人最愛這種高CP值」、「北臉應該5年前就一堆工程師在穿了」、「我都買日版北臉，比較潮」、「真的是，看起來每個人背影都一樣」、「走在園區很常撞衫。」

也有網友認為其他牌子也很好穿，「我都穿長毛象（Mammut）、始祖鳥（Arc’teryx），供參」、「一堆歐都納（Atunas）吧」、「始祖鳥+1」、「我還是穿Superdry，騎車很夠用」、「你把UNIQLO、Timberland黃靴放哪裡」、「我感覺制服是始祖鳥才對。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
東北季風發威「雨彈轟北台灣」！最新預測曝光
新加坡5星飯店兇殺！「女屍滿身血」倒客房
快訊／許基宏4局炸裂開轟！兄弟1比1扳平
楊祐寧父追思會　六月拄拐杖...演藝圈好友都來了
快訊／載13母豬移場慘了！　重罰35萬
才被湊對安心亞戀情！　47歲阿Ken親揭未婚原因：讓我很幻滅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

周二3地防局部大雨　周五更強東北季風「低溫下探19度」

應徵工程師「收到offer」懷疑有詐！網一看搖頭：沒這麼不值錢吧

政府釋出冷凍豬肉「民怨買不到」　農業部：可能賣場剛好賣完

台中豬瘟場未每日上傳廚餘蒸煮紀錄　彭啓明：不符合規範

空腹喝豆漿浪費蛋白質？營養師：「這步驟」才是關鍵

快訊／豬農違反禁運令慘了！載自家13母豬移場　市府重罰35萬

非洲豬瘟「117斃死豬只化製106隻」　陳駿季：持續疫調釐清

1外套曾是「台人標配」！他一查被價格震驚　內行曝撿便宜秘訣

禁宰令再延10天衝擊生計　台中193處豬肉攤「沒營業免收費」

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

她租車撿到手機想送回去　失主爸以為是詐騙秒掛斷

真相大白！3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

恆春背包客棧淫老闆「闖房打手槍」對棉被噴精　3女嚇壞急報案

河錫辰等翻譯驚「我講這麼長嗎？」　李信盈剛合作林柏宏：很想來台灣

周二3地防局部大雨　周五更強東北季風「低溫下探19度」

應徵工程師「收到offer」懷疑有詐！網一看搖頭：沒這麼不值錢吧

政府釋出冷凍豬肉「民怨買不到」　農業部：可能賣場剛好賣完

台中豬瘟場未每日上傳廚餘蒸煮紀錄　彭啓明：不符合規範

空腹喝豆漿浪費蛋白質？營養師：「這步驟」才是關鍵

快訊／豬農違反禁運令慘了！載自家13母豬移場　市府重罰35萬

非洲豬瘟「117斃死豬只化製106隻」　陳駿季：持續疫調釐清

1外套曾是「台人標配」！他一查被價格震驚　內行曝撿便宜秘訣

禁宰令再延10天衝擊生計　台中193處豬肉攤「沒營業免收費」

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

賴清德赴新營視察災後修復　黃偉哲：中央地方合力讓居民安心回家

美星強烈對比！官員：黃循財背離李顯龍原則　為迎合中國犧牲台灣

「微笑球后」重返榮耀！曾雅妮緯創公開賽奪冠　終結11年冠軍荒

台灣大賽熱度爆棚！4戰13萬5088人進場　超越去年創史上新高

監院轟無預警停電頻傳　台電：持續精進電網韌性

漢來、雲朗「全台線上旅展」17折起！日月潭2大夢幻飯店全包度假

漢堡王「華堡雙人餐69折」只有3天　德克士17品項+10元多1件

台灣木材故事館拒絕導盲犬　她被嗆：你看不到進去也沒用

守護魂門！綠委化身獵魔女團米拉　攜手親子萬聖節同樂嗨翻萬華

不斷更新／桃猿趁捕手暴傳先馳得點　兄弟靠許基宏扳平1比1

篤定楊謹華會得金鐘影后！ 楊祐寧要她頒影帝「黑箱」XD

生活熱門新聞

明顯降溫！　入秋最強冷空氣要來了

快訊／卓榮泰宣布：豬隻禁運「再延長10天」

注意！「3類人」11／4起LINE不能用了

快訊／8級強風來了　4縣市豪大雨特報

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

青花菜≠花椰菜！農糧署一張圖解惑

老爺爺每天喝「蔬菜湯」血糖竟狂飆！營養師驚喊：它不是蔬菜

4生肖年底大豐收！　錢財成就都來了

北台灣下到發霉！北部人哀號：沒乾過

即／衛生局打臉嘉里大榮　罰300萬送地檢偵辦

獨／文大「廢系潮」51系砍剩30　師怒轟：高層系所「免死金牌」　

快訊／氣象署深夜豪雨特報　4縣市防雨彈

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

駕駛停路中猝逝！報案人：其他車都繞過

更多熱門

相關新聞

熱炒店晚餐時段「不用排隊」！大票嘆1點

熱炒店晚餐時段「不用排隊」！大票嘆1點

熱炒店曾是許多人下班聚餐、朋友小酌的首選，可有網友表示，日前到台北中山區百貨公司用餐，發現美食街擠滿人、餐廳都在排隊，但轉角一間熱炒店卻「馬上就有位子」，「印象中以前假日晚上熱炒店是要排隊的耶！是不是比較沒那麼流行了呢？」引發話題。

市集攤主1句話打擊他　大票搖頭：不想當面說

市集攤主1句話打擊他　大票搖頭：不想當面說

油價衝漲　00715L爆10萬張大量奪成交王

油價衝漲　00715L爆10萬張大量奪成交王

陳漢典放閃Lulu找到另一個翅膀

陳漢典放閃Lulu找到另一個翅膀

BALENCIAGA創意總監首支廣告

BALENCIAGA創意總監首支廣告

關鍵字：

北臉外套價格品牌PTT

讀者迴響

熱門新聞

陳志強「叫曾智希跟車子道歉」！

信義雙屍「交纏姿」陳屍客廳！37歲男是9億資本額CEO

台AV女優認了暈船過！

電影導演被發現昏迷家中猝逝！享年40歲　友人慟：現場沒留遺書

信義區豪宅傳雙屍案！死者驚人背景曝

酒客砸小費約砲遭拒　竟拖酒店妹性侵

明顯降溫！　入秋最強冷空氣要來了

快訊／卓榮泰宣布：豬隻禁運「再延長10天」

疑旅遊自撞釀悲劇　3月大女嬰送醫不治

注意！「3類人」11／4起LINE不能用了

3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

快訊／8級強風來了　4縣市豪大雨特報

鄰「拒絕借過」更換室外機　律師事務所告了

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

薔薔柬埔寨探監晚安小雞！他親口曝：第一天就被打

更多

最夯影音

更多
逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」
小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面