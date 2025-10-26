1外套曾是「台人標配」！他一查被價格震驚　內行曝撿便宜秘訣

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近天氣變涼，不少人開始物色保暖外套。就有網友打開知名戶外品牌「The North Face（北臉）」網頁後，直接被價格嚇到，驚呼「也太貴了吧！」懷疑是不是用了什麼黑科技，貼文引發熱論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「北臉的外套太貴了吧==」，「最近想買外套，點開北臉的網頁被價格震驚到了，也太貴了吧，是有用啥黑科技嗎？」引起大批網友留言討論，不少人認為「北臉」價格早已不親民，「連T恤都貴得離譜」、「outlet都沒什麼折扣，現在都八五折起」。

貼文引發熱議，「我都穿一男孩外套，帥又有型」、「陸軍運動外套屌打」、「竹科制服，貴不是它的缺點」、「沒錢就買迪卡儂，航海外套沒比較差。」其中，不少人指出，去國外買會比較便宜，「日本買六折，台灣真的太貴」、「去日本買真的便宜多」、「在韓國根本平價品牌」、「出國買半價以下。」

事實上，先前曾有有網友在PTT發問「現在園區制服是不是北臉？」貼文一出，鄉民超有感回應，「北臉國外代購還比較便宜」、「不要小看北臉，日本的紫標北臉是當紅潮牌」、「北臉就便宜好穿啊，竹科人最愛這種高CP值」、「北臉應該5年前就一堆工程師在穿了」、「我都買日版北臉，比較潮」、「真的是，看起來每個人背影都一樣」、「走在園區很常撞衫。」

也有網友認為其他牌子也很好穿，「我都穿長毛象（Mammut）、始祖鳥（Arc’teryx），供參」、「一堆歐都納（Atunas）吧」、「始祖鳥+1」、「我還是穿Superdry，騎車很夠用」、「你把UNIQLO、Timberland黃靴放哪裡」、「我感覺制服是始祖鳥才對。」