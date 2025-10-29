LINE貼圖「免費試用」來了！免綁卡用到飽　眾人秒衝：感謝

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

LINE近日推出「免綁卡試用活動 貼圖主題自由玩」，不需留下任何資料或支付方式，加入活動即可免費使用貼圖、表情貼與部分主題。活動時間從10月28日上午11點起至11月17日上午10點59分止，活動結束後會自動取消資格，不用擔心被扣款，讓不少人直呼「這波一定要衝！」

有網友在PTT的省錢板（Lifeismoney）分享情報「LINE貼圖 免綁卡試用」，貼文引發熱論，「不用綁卡太佛心了」、「主題也能下載，好開心」、「到期自動取消太棒了」、「有紫P圖示的都能下載」。

LINE指出，這次的「免綁卡試用」不僅可免費下載所有標有「P」字樣的貼圖與表情貼，部分主題也能一起使用，等同於免費體驗進階型方案。對於擔心被收費的網友，他也特別提醒「不用綁卡、不會被扣款，系統會自動結束試用」。

至於使用資格，除了活動期間內正在免費試用或付費訂閱的貼圖超值方案進階型用戶（包含月租方案、學生方案、年度方案）之外的用戶，都可以參加「免綁卡試用活動」。

要注意的是，參加活動得點選連結（活動頁面），進入活動頁面後，請瀏覽活動辦法與注意事項，確認後勾選頁面下方的方框，待最底下的按鈕變成紫色後，按下紫色按鈕即可參加活動。