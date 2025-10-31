幕後／解放軍介入國民黨主席選舉情資一次看　發片工時奉行996制

▲趙少康召開「正告大陸當局，不要介入國民黨主席選舉」記者會 。（資料照／記者崔至雲攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨主席選舉，日前在資深媒體人趙少康指控遭到中共境外勢力介選的紛擾中落幕，最終由前立委鄭麗文順利出線。對此，一位國安官員透露，其實在2024年總統大選時，就有注意到AI生成的影音內容，好比「蔡英文密使」系列，經安全單位查證，來源正是中共解放軍，現為訊息支援部隊，不是大陸國台辦層級可直接指揮的單位，層級比台辦要高；值得注意的是，2024年時還只是實驗性質，這次國民黨主席選舉做得更精緻，傳散上也轉入臉書社群、Line封閉式的群組。

在這次國民黨主席選舉前，資深媒體人趙少康多次舉行記者會，呼籲國安單位調查國民黨主席選舉，是否遭到中共境外勢力介入。對此，國安局長蔡明彥日前赴立法院受訪時，回應上僅點到為止；他說，確實有做查察的動作，TikTok約1000多部影片、YouTube帳號23個，有一半帳號定位在境外，「至於影片支持哪位候選人，不適合公開說明，以免影響相關選舉的進行」。

是誰介入國民黨主席選舉？ 安全單位查證：解放軍訊息支援部隊

對此，一位國安官員還原相關情資，其實相關的帳號或操作手法，在2024年總統大選期間，安全單位就有注意到，透過AI去進行辨識，中方以AI生成大量的各種影片、開設頻道帳號，好比「蔡英文密使」系列，當時安全單位就有進行查證，來源知道正是解放軍，現為訊息支援部隊。

國安官員說，當時這些頻道、帳號，還有釋出的大量AI生成影片，都還只是實驗性質。他說，前陣子其實還有注意到，這些相關頻道，內容反而是在講台灣正面的事情，好比說一位台灣女性在國際上得了獎，但沒有辦法用「台灣」或「中華民國」的名字領獎，所以拒絕受獎。

國安官員指出，這類看似講台灣正面的敘事內容，在中方軍系的各種頻道出現，但有趣的是，女生都不同人，可是內容敘事都大同小異。他說，一般人看到這些主題，都會以為是感動的故事，但經過爬梳痕跡、傳送的頻道，會發現他們是在「養頻台」，要先讓更多人關注。

▼趙少康公佈大陸及境外網攻具體數字記者會。（資料照／記者鄭遠龍攝）



操作時間點與登記時間吻合 發影片工時奉行「996工作制」

國安官員指出，在這次在野黨主席的選舉中，這些頻道本來還有其他與政治不相關的主題，但9月1日、9月15日，這兩個時間點，內容就開始改版。他說，回推這兩個時間點，9月1日至5日，是國民黨主席原訂的初選登記時間；而9月15日到19日，則是國民黨主席實際初選登記的時間。

國安官員也攤開數據指出，在影片數量方面，從9月9日之後，內容講述鄭麗文的數量明顯增加，在9月30日後，每天大約有一半以上的內容都是跟鄭麗文有關。至於10月份，10月8日至10月17日間，是散播鄭麗文相關影片數量的高峰期。

有趣的是，國安單位掌握到，中方在發布影片的時間，遵循中國大陸盛行的「996工作制」，也就是早上9點上班，晚上9點下班，每週工作6天。根據掌握數據，中方相關單位，每天大約早上9點開始發布影片，一直到晚間約9點間，每週也只有星期六休息，星期六幾乎少有影片上線。

至於這支網路訊息支援部隊的指揮體系，國安官員指出，這不是大陸台辦可以直接指揮的單位，有比台辦層級還要高的單位，因此研判，介選行為背後，是更高層或更重要單位在進行指揮相關作業。他也透露，近期也注意到，因為有被揭露的關係，這些帳號或頻道，有開始在進行刪除，或是在幫不同的政治人物在做推廣。