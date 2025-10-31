陸配錢麗喪失台灣身分　羅文嘉：非常極端偏激「真的不適合」

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸配錢麗因經營解放軍臉書社團及鼓吹武統被註銷台灣身分，她30日晚間開直播喊冤，強調自己只是「支持解放軍威懾台獨」，不等於支持武統。對此，海基會秘書長羅文嘉31日表示，錢麗是非常極端、偏激的人，真的「不適合」。

羅文嘉在海基會例行記者會上提到，錢麗發表了一份聲明，裡面的內容相信多數台灣人都看不下去，建議大家看看寫了什麼，就知道錢麗真的不能代表多數在台灣的陸配姐妹，「她是非常極端、非常偏激的這種人，我認為她真的『不適合』。」

羅文嘉指出，「妳既然不認同台灣的民主制度、否定中華民國的民主自由體制、做解放軍網站的管理員、支持解放軍武力威懾，種種都說明妳並不認同台灣這塊土地，也不認同台灣的民主制度，妳認同的是以解放軍武統解決台灣問題，台灣很自由也很寬容，妳可以去做其他的選擇。」

羅文嘉說，錢麗這樣的人非常少數，多數的陸配姐妹都不會認同這樣的行為，「請各位拿著她的聲明去問在野黨的黨主席、立委，問問看能不能認同。」

羅文嘉強調，台灣還是要有一個基本的底線，雖然不同政黨之間會有不同的競爭，但在守護台灣自由民主體制、在反對中共的武力威懾及武統威脅，應該要有共同的共識跟底線，不能允許這樣的人的作為與言論。」

▼陸配錢麗喪失台灣身分。（圖／翻攝台北市政府）

