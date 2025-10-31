黃仁勳感人演說！喊「缺南韓網咖，就沒輝達」　攜手韓企打造AI強國

記者羅翊宬／綜合外電報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（31）日在慶州舉行的APEC企業領袖峰會（APEC CEO Summit）發表演說時指出，人工智慧（AI）正推動全球產業出現革命劇變，而南韓具備科技領導力與團結精神，有望成為「擁有最多AI基礎設施的主權國家」。他強調，輝達將攜手三星電子、SK海力士與現代汽車等南韓企業，打造世界級AI運算平台，帶動新一波技術革命。

黃仁勳以幽默方式開場，談起自己前一晚在首爾市江南的韓式炸雞店「Kkanbu Chicken」與三星電子會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣共享「炸雞配啤酒」的經驗。他笑著說，「Kkanbu Chicken真的很好吃，和朋友喝一杯啤酒，是體驗韓國的最佳方式。」這句話也立刻成為社群熱議話題。

▲輝達執行長黃仁勳31日下午在慶州APEC企業高峰會演說。（圖／路透，下同）

他盛讚南韓舉辦具歷史意義的APEC峰會，認為南韓的團結及科技實力展現其全球影響力，「電腦產業正因人工智慧而經歷根本性變化，這是數十年來最重要的平台轉折。」他指出，過去60年間，電腦運算結構幾乎未改變，但隨著AI與加速運算的發展，從硬體到軟體的每一層架構都正在被重塑。

黃仁勳回顧輝達與南韓長達25年的合作情誼，表示公司在推出首款GeForce顯示卡時，就深受韓國網咖與電競文化啟發，當時他協助將GeForce顯示卡引進南韓，並協助南韓打造遊戲與電競產業，「假設沒有韓國的網咖（PC房），就沒有今天的輝達。」

他感性地說，韓國玩家與電競文化推動了GeForce的成長，如今輝達成為全球最具價值的科技公司之一，回到韓國特別有意義。

黃仁勳進一步透露，輝達將向南韓市場供應26萬張最新一代GPU「Grace Blackwell」，協助韓國企業推進AI半導體、量子運算、自動駕駛等核心技術。該項合作總規模估計達14兆韓元（約新台幣3200億元），將成為推動南韓AI產業的關鍵動力。

黃仁勳強調，AI運算基礎設施的建設就像半導體產業一樣，只要具有發展潛力，就會持續吸引投資。他認為南韓正處於歷史性的機遇期，只要結合軟體專業、檢測能力與科學研究三大要素，就能在AI競賽中脫穎而出，「AI將被整合進所有產業，而韓國正站在這場變革的中心。」

他最後表示，輝達與南韓的合作不僅限於晶片與技術，更是共同打造「AI革命時代」的夥伴關係，「我們一起推動創新、共同定義未來。」