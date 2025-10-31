　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍天再現！國民黨明全代會　會場設「萊爾校長校車」打卡牆

▲▼ 國民黨明天舉辦全代會，進行新舊任黨主席交接。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨明天舉辦全代會，進行新舊任黨主席交接。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨11月1日即將召開第22屆第1次全國代表大會，國民黨今（31日）介紹本次全代會主軸「努力進前 藍天再現」及主視覺，並說明全代會流程及亮點設計。國民黨也透露，這次全代會場將設置萊爾校長公車的打卡牆，要讓所有黨代表成為讓萊爾校長下車的關鍵動力，把萊爾校長與綠衛兵們一起趕下車，讓這台車走回正確的道路。

國民黨發言人楊智伃說明，回顧朱立倫主席這4年舉辦的全代會：2021年因疫情而以視訊方式辦理；2022年因應九合一選舉，在龜山國立體育大學體育館舉辦「為你拚好日子」全代會，集合所有縣市長候選人共同號召；2023年面對隔年大選，國民黨總統及立委候選人共同聚集板橋體育館，宣示「政黨輪替、臺灣更好」；去年全代會主題為「攜手共創陽光臺灣」，吸取赴美觀選經驗，把全代會辦成黨內的嘉年華，也讓各界看到國民黨年輕化、國際化、內造化的成果。

楊智伃表示，本次全代會主軸為「努力進前、藍天再現」，主視覺以俯瞰的跑道圖案呈現，加以由淺到深循序漸進的藍色，代表經驗世代的傳承，也以跑道的概念希望順利接棒，一棒接一棒，棒棒是強棒。

桃園市議員、國政基金會副執行長凌濤指出，4年前他接任國民黨文傳會主委時才31歲，年輕世代認為國民黨應堅持走中道理性穩健的路線，也堅定要走親美友日和陸的方向。他介紹明天全代會的主持人群，包括自己與楊智伃發言人，臺北市議員李柏毅與新北市議員江怡臻等。大會流程方面，在播放開幕影片後，隨即進行朱立倫主席及鄭麗文主席的交接儀式。許多黨內先進也都參與盛會，包括前總統馬英九、前主席吳伯雄、洪秀柱、江啟臣，以及立法院長韓國瑜都將與會。

國民黨發言人鄧凱勛指出，民調顯示國民黨無論在支持度、好感度上都重回第一名，讓萊爾校長下車只差臨門一腳，全代會場也設置萊爾校長公車的打卡牆，要讓所有黨代表成為讓萊爾校長下車的關鍵動力，把萊爾校長與綠衛兵們一起趕下車，讓這台車走回正確的道路。一樓入口處也擺設「努力進前、藍天再現」精神堡壘，象徵國民黨團結向前，讓臺灣、讓中華民國更好。

此外，目前風靡整個社群的萊爾校長紓壓球，前三次上架都搶購一空，鄧凱勛指出，這次全代會也限量推出新的萊爾校長紓壓球，捐款1000元就可以獲得一顆，請大家若喜歡要把握時機趕緊帶回。

國民黨明天全代會，於9時20時將以朱立倫4年政績影片開幕，隨後朱並將發表卸任談話，之後才正式展開新舊任主席交接儀式，並由準黨主席鄭麗文發表就職演說後，完成改朝換代儀式，朱即會退場，由鄭麗文主持後續議事。

明天全代會上，鄭麗文也將通過黨副主席、正副秘書長人事案。之後韓國瑜也將就立院工作進行報告。會議結束後，也將展開中央委員選舉投開票工作。
 

10/29 全台詐欺最新數據

463 2 2795 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北海道3死血案　1男2女屍體堆家中
想自願留營！　體檢造假慘了
粿粿抽到下籤「預言準得可怕」　廟宇被神到了
屈中恆18年前就警告王子！神預言片段被挖出
快訊／中職年度三大獎　入圍名單公布
快訊／非洲豬瘟基因定序公布
快訊／爆乳黃牛夫妻又來了！狂掃GD票遭拘提

台中市養豬場爆發非洲豬瘟疫情，影響全國豬農，台中市長盧秀燕當下卻要媒體多宣傳購物節，市府團隊被轟防疫慢半拍，豬隻死亡數量說不清楚、農業局甚至連判定不用採檢的獸醫都能先後說出3個版本，引發更多疑點。國民黨立院黨團今（31日）則提出譴責案，反控總統賴清德上台後近一年搞大罷免，政務嚴重廢弛，才釀破口。對此，綠委林楚茵批評，盧秀燕台中防疫出大包，藍白直接透過立法院多數暴力表決甩鍋中央，這不只是甩鍋行政院，更是讓辛苦的防疫人員幫盧秀燕背鍋。

