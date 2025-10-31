德國之聲專訪談兩岸、見習近平　鄭麗文強調「沒放棄武力保台決心」

記者郭運興／台北報導

國民黨新任主席鄭麗文明（11日）將上任，鄭麗文日前接受《德國之聲》專訪「談及會面習近平、兩岸議題」，鄭麗文表示，必須要化解過去的矛盾、累積善意，最重要的展現給全世界、兩岸人民看的重要訊息，自己深信可以用和平方式解決一切問題。當主持人追問「有信心說服習近平放棄武力犯台」？鄭麗文則回應，這不是一個說服不說服的過程，遭到主持人提出質疑後，鄭麗文也強調「我們也沒有放棄武力保衛台灣的決心」。

鄭麗文接受《德國之聲》專訪，過程談到兩岸議題，主持人詢問「您有特別提到，上任之後不排除跟習近平見面，甚至說不要說見一次，如果可以達到兩岸的一種和解的話，見一百次都願意，您準備跟他談什麼」？

鄭麗文表示，相關具體的內容，各方面都還沒有開始規劃跟準備，不過之所以展現這樣的誠意，就是自己一而再、再而三強調的兩岸和平，所以如果有機會能夠跟習總書記見面的話，自己想不外乎，第一個，必須要化解過去的歷史歧見跟矛盾、第二個，當然是堆疊跟累積善意，所以必須展現誠意、展現決心，自己想跟習近平見面，最重要的想要展現給全世界看，或者展現給兩岸人民看的一個最重要的訊息。

被問到「習近平的賀電中，當中目的很明顯是推進國家的統一，怎麼看兩岸統一的可能性」，鄭麗文表示，其實自己說過很多次，這一次中國國民黨主席的選舉，不只是台灣人民高度的關注、兩岸高度的關注，從德國之聲願意在當選之後就第一時間約訪，那也表示全世界都很關注，全世界為什麼很關注呢？當然就是兩岸的關係到目前為止，已經成為世界上最重要的一個火藥庫，或者是讓大家認為最危險的一個區域，所以大家高度關注現任國民黨的黨主席是怎麼思考兩岸關係的。

鄭麗文強調，所以自己也再次非常清楚地傳達這個訊息，就是和平、和平、和平，相信兩岸所有的矛盾跟歧介可以透過和平的方式來化解，要避免一切可能挑起軍事衝突跟矛盾的所有言行，因為自己深信兩岸絕對可以用和平的方式來解決一切的問題。

鄭麗文認為，「您問的是一個終局或未來，那現在以台灣的名義或者是全世界的關注，無非就是維持現狀。台灣的民意，不管是統或者是獨，大家都知道長年以來比例都相當的低，為什麼呢？因為如果今天兩岸不能夠回歸一個正常化的關係，不能夠回歸一個和平穩定的關係，談其他的都是侈談，沒有任何的基礎」。

主持人也追問「這點有機會的話會跟習近平說嗎」？鄭麗文說，自己不就已經強調了嗎？跟習近平見面最重要的就是要營造兩岸的誠意跟善意，為什麼不只一次？一次怎麼可能化解這麼多複雜的問題呢？所以未來當然希望，透過所有可能的方式，見所有可能的人。

鄭麗文表示，而且自己希望是兩岸都有共同的一種心願跟決心，相信兩岸的矛盾可以用和平來化解，所以如果矛盾可以用和平來化解，自己覺得不只是兩岸之福，是區域之福，更是人類之福。

鄭麗文認為，大家各有不同的過去的歷史恩怨情仇難解的結跟矛盾，但是如果兩岸可以和平的化解，自己也相信地表上所有人類可能的衝突都應該可以透過和平來化解，重點是大家相不相信和平，還是認為戰爭才是最快速。

當主持人提到「您有信心作為國民黨主席，可以說服習近平放棄武力犯台的選項」？鄭麗文回應，這不是一個說服不說服的過程，今天自己代表的是什麼？這是自己一而再，再而三強調的，台灣是一個民主的社會，所有人都可以說服習近平，也可以去說服川普，也可以去說服澤倫斯基，德國之聲也可以去說服川普，也可以說服很多人。

主持人質疑，「這為什麼不是說服的過程，我要聽您的看法，但是您的看法大部分我都聽過了，要談和平，這個是台灣人都想要的一件事，這也您說的，想要凝聚主流民意，民意是最重要的依歸，但是今天在中國不放棄武力犯台的情況底下，這是很多台灣人民很害怕的」。鄭麗文則強調，「我們也沒有放棄武力保衛台灣的決心」。

▼國民黨主席當選人鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）