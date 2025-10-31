　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

德國之聲專訪談兩岸、見習近平　鄭麗文強調「沒放棄武力保台決心」

記者郭運興／台北報導

國民黨新任主席鄭麗文明（11日）將上任，鄭麗文日前接受《德國之聲》專訪「談及會面習近平、兩岸議題」，鄭麗文表示，必須要化解過去的矛盾、累積善意，最重要的展現給全世界、兩岸人民看的重要訊息，自己深信可以用和平方式解決一切問題。當主持人追問「有信心說服習近平放棄武力犯台」？鄭麗文則回應，這不是一個說服不說服的過程，遭到主持人提出質疑後，鄭麗文也強調「我們也沒有放棄武力保衛台灣的決心」。

鄭麗文接受《德國之聲》專訪，過程談到兩岸議題，主持人詢問「您有特別提到，上任之後不排除跟習近平見面，甚至說不要說見一次，如果可以達到兩岸的一種和解的話，見一百次都願意，您準備跟他談什麼」？

鄭麗文表示，相關具體的內容，各方面都還沒有開始規劃跟準備，不過之所以展現這樣的誠意，就是自己一而再、再而三強調的兩岸和平，所以如果有機會能夠跟習總書記見面的話，自己想不外乎，第一個，必須要化解過去的歷史歧見跟矛盾、第二個，當然是堆疊跟累積善意，所以必須展現誠意、展現決心，自己想跟習近平見面，最重要的想要展現給全世界看，或者展現給兩岸人民看的一個最重要的訊息。

被問到「習近平的賀電中，當中目的很明顯是推進國家的統一，怎麼看兩岸統一的可能性」，鄭麗文表示，其實自己說過很多次，這一次中國國民黨主席的選舉，不只是台灣人民高度的關注、兩岸高度的關注，從德國之聲願意在當選之後就第一時間約訪，那也表示全世界都很關注，全世界為什麼很關注呢？當然就是兩岸的關係到目前為止，已經成為世界上最重要的一個火藥庫，或者是讓大家認為最危險的一個區域，所以大家高度關注現任國民黨的黨主席是怎麼思考兩岸關係的。

鄭麗文強調，所以自己也再次非常清楚地傳達這個訊息，就是和平、和平、和平，相信兩岸所有的矛盾跟歧介可以透過和平的方式來化解，要避免一切可能挑起軍事衝突跟矛盾的所有言行，因為自己深信兩岸絕對可以用和平的方式來解決一切的問題。

鄭麗文認為，「您問的是一個終局或未來，那現在以台灣的名義或者是全世界的關注，無非就是維持現狀。台灣的民意，不管是統或者是獨，大家都知道長年以來比例都相當的低，為什麼呢？因為如果今天兩岸不能夠回歸一個正常化的關係，不能夠回歸一個和平穩定的關係，談其他的都是侈談，沒有任何的基礎」。

主持人也追問「這點有機會的話會跟習近平說嗎」？鄭麗文說，自己不就已經強調了嗎？跟習近平見面最重要的就是要營造兩岸的誠意跟善意，為什麼不只一次？一次怎麼可能化解這麼多複雜的問題呢？所以未來當然希望，透過所有可能的方式，見所有可能的人。

鄭麗文表示，而且自己希望是兩岸都有共同的一種心願跟決心，相信兩岸的矛盾可以用和平來化解，所以如果矛盾可以用和平來化解，自己覺得不只是兩岸之福，是區域之福，更是人類之福。

鄭麗文認為，大家各有不同的過去的歷史恩怨情仇難解的結跟矛盾，但是如果兩岸可以和平的化解，自己也相信地表上所有人類可能的衝突都應該可以透過和平來化解，重點是大家相不相信和平，還是認為戰爭才是最快速。

當主持人提到「您有信心作為國民黨主席，可以說服習近平放棄武力犯台的選項」？鄭麗文回應，這不是一個說服不說服的過程，今天自己代表的是什麼？這是自己一而再，再而三強調的，台灣是一個民主的社會，所有人都可以說服習近平，也可以去說服川普，也可以去說服澤倫斯基，德國之聲也可以去說服川普，也可以說服很多人。

主持人質疑，「這為什麼不是說服的過程，我要聽您的看法，但是您的看法大部分我都聽過了，要談和平，這個是台灣人都想要的一件事，這也您說的，想要凝聚主流民意，民意是最重要的依歸，但是今天在中國不放棄武力犯台的情況底下，這是很多台灣人民很害怕的」。鄭麗文則強調，「我們也沒有放棄武力保衛台灣的決心」。

▼國民黨主席當選人鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼國民黨主席當選人鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
坣娜「1常見症狀」　一查竟是癌症第4期
62歲洪榮宏突緊急入院開刀！　罹隱疾多年
「范姜」是什麼姓？起源曝光　全台僅4千多人
快訊／台中30多歲孕婦宣告不治　1屍2命
快訊／立委許宇甄、盧縣一等9人遭起訴
不忍了！遭指禿頭、戴髮片　黃國昌「撥秀髮」反擊：別再造謠
粿粿、王子沒界線！網點名1男星「根本清流」　被碰觸反應曝光
蘋果突襲開賣AirPods Pro 3　簡介藏小驚喜果粉嗨「

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

空拍照曝！台中「廚餘湖」溢出波及水源　她批：為何連喝乾淨水都不行

轟國防預算「太多了」　鄭麗文：兩岸和解就不需把錢投資在軍備

不忍了！遭指禿頭、戴髮片　黃國昌「撥秀髮」反擊：別再造謠

中國公安偵查沈伯洋！綠黨團擬國會聲明籲克制　藍反對、白研議

正國會挺林岱樺　尚毅夫轟雙標：當初不也罵高虹安、講柯文哲起訴書

德國之聲專訪談兩岸、見習近平　鄭麗文強調「沒放棄武力保台決心」

正國會發聲挺林岱樺　名嘴曝：林佳龍看出賴清德尷尬的態勢

地表最強戰車成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

留4字遺言！民進黨資深議員林琨山逝世享壽74歲　女兒林緗亭淚崩

媒體爆2021年曾赴香港　黃國昌駁斥：簽證都沒申請「是神遊過去？」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人

空拍照曝！台中「廚餘湖」溢出波及水源　她批：為何連喝乾淨水都不行

轟國防預算「太多了」　鄭麗文：兩岸和解就不需把錢投資在軍備

不忍了！遭指禿頭、戴髮片　黃國昌「撥秀髮」反擊：別再造謠

中國公安偵查沈伯洋！綠黨團擬國會聲明籲克制　藍反對、白研議

正國會挺林岱樺　尚毅夫轟雙標：當初不也罵高虹安、講柯文哲起訴書

德國之聲專訪談兩岸、見習近平　鄭麗文強調「沒放棄武力保台決心」

正國會發聲挺林岱樺　名嘴曝：林佳龍看出賴清德尷尬的態勢

地表最強戰車成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

留4字遺言！民進黨資深議員林琨山逝世享壽74歲　女兒林緗亭淚崩

媒體爆2021年曾赴香港　黃國昌駁斥：簽證都沒申請「是神遊過去？」

港務公司11月試辦新港區作業安全規定　違規將暫停通行證使用

奇美醫院推動社區安寧照護　讓「無人被遺落」不只是一句口號

邁入第62屆！中彰投雲嘉5縣市共推「金馬62聯名商品禮盒」

被指霧峰掩埋場滲出廚餘水！中市環保局澄清：是日前降雨積水

老師遭6歲學生開槍重傷！　法庭哽咽作證「以為自己死了」

女警官遭同事偷拍控吃案！索國賠240萬全吞敗關鍵曝：她同意和解

黃仁勳炸雞友情！與李在鎔、鄭義宣「喝交杯酒」　提1996年那封信

徐州動物園「非洲獅」腿太短被同類排擠　取名「柯基」意外爆紅

星巴克耶誕限定太妃核果回歸　首賣「倒數月曆」4百元有找

鹿草鄉百禧日間照顧中心　提供無障礙照顧服務

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

政治熱門新聞

無法接受正國會挺林岱樺！　溫朗東宣布「退出派系、退出選舉」

花蓮救災28天便當費花近億元　議員質疑：每天發3萬個？

震驚正國會挺林岱樺　周玉蔻提3疑問痛批：民進黨不像話令人失望

即／吳怡農「壓線遞表」！確定角逐台北市長初選

民進黨資深議員林琨山逝世享壽74歲　女兒林緗亭淚崩

核三重啟　台電內部評估「最快2029年」

「普丁不是獨裁者！」　鄭麗文：他是民主選舉產生

快訊／「馬太鞍堰塞湖災後重建特別條例」三讀通過！　經費上限300億

鄭麗君：若達共識　APEC後將總結會商

林昶佐登芬蘭最大赫爾辛基日報　專版的頭條人物

不忍了！遭指禿頭、戴髮片　黃國昌「撥秀髮」反擊：別再造謠

中國立案偵查沈伯洋！民進黨團批跨國鎮壓　籲朝野團結反制

王義川發文挺林岱樺選高雄　數千網友洗版罵翻：民進黨嫌票太多？

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

更多熱門

相關新聞

股東會紀念品一鍵領　集保eGift服務明年3月上線

股東會紀念品一鍵領　集保eGift服務明年3月上線

因應永續發展與數位轉型潮流，集保結算所規劃「股東會紀念品電子化(eGift)服務」已於10月16日獲金管會核准，未來將積極推廣公開發行公司簽約使用，協助企業以電子化方式發放股東會紀念品，預計明（2026）年3月上線。

「普丁不是獨裁者！」　鄭麗文：他是民主選舉產生

「普丁不是獨裁者！」　鄭麗文：他是民主選舉產生

兩次元首對談「未提台灣」 陸官媒評：中美關係向好台灣能讀懂？

兩次元首對談「未提台灣」 陸官媒評：中美關係向好台灣能讀懂？

代理人問題！　對國民黨鄭麗文主席的疑慮與轉機

代理人問題！　對國民黨鄭麗文主席的疑慮與轉機

兩波東北季風「低溫探20度」　下周3天雨區擴大

兩波東北季風「低溫探20度」　下周3天雨區擴大

關鍵字：

鄭麗文德國之聲習近平兩岸中國台灣國民黨

讀者迴響

熱門新聞

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

王子人設崩塌！製作人B2真實反應曝

快訊／蔡依林大巨蛋「只開3場」搶票時間曝

新婚10天！Lulu突喊「我懷孕了」

美乳女神「上空」參加女力聚會　百萬人朝聖

台灣超辣「護理女神」驚傳國外過世！

更多

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面