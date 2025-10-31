連兩次元首對談「未提台灣」　陸官媒評：中美關係向好台灣能讀懂？

▲美國總統川普時隔六年再次與大陸國家主席習近平面對面會談。川習會。（圖／路透，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平與美國總統川普昨（30）日在韓國釜山舉行面對面會晤，也是兩人時隔6年的再次會面。對於外界關注的「台灣議題」，根據雙方事後公佈的消息，並沒有成為雙方交換意見的話題之一。對此，大陸官媒《環球時報》評論稱，這場元首會晤，實際上釋放出中美關係回暖的重要訊號，對台灣社會具有深遠啟示意義。

《環球時報》報導，這是時隔6年的再次會晤，這次重要會晤釋放出一系列豐富、積極、向好的重大訊號，導正中美兩國關係穩定前行，為變化交織的國際形勢和全球治理注入了新的確定性，相信對台灣社會各界也有廣泛且重要的啟示意義。

該評論指出，雖然此次會晤未直接提及台灣議題，但這種「無聲」本身即具政治意味，習近平在談話中提到「中美應共同展現大國擔當，多辦有利於兩國和世界的大事、實事、好事」，顯示雙方均意識到維持台海穩定的重要性。

評論認為，今（2025）年9月中美兩國領導人通話時同樣未提台灣問題，當時被解讀為「兩國關係回歸務實」的信號，此次釜山會晤延續這一基調，川普在會後也表示，「美中關係一直很好，未來會更好」，並期盼明（2026）年訪華；多家國際媒體引述川普稱，這次會晤是「一次巨大的成功」，顯示中美關係正朝穩定方向發展。

評論回顧，早在2019年大阪會晤時，川普曾明確表態「重視中方在台灣問題上的關切，美方將繼續奉行一個中國政策」；2022年，習近平更強調「台灣問題是中國核心利益中的核心」。此次未提台灣，被視為雙方在敏感議題上「默契升級」，反映中美關係走向理性穩定。

評論最後強調，兩次元首會晤未提台灣，顯示中美在維持戰略穩定上已形成共識，這份無聲的理解，「相信這些重要信息台灣社會能讀懂。」