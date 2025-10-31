　
非洲豬瘟衝擊！彰化肉圓業者出奇招　雞肉、牛排口味超新奇

▲肉圓改以牛肉代替。（圖／民眾提供）

▲肉圓改以牛排肉圓代替。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

非洲豬瘟疫情持續拉警報，全台豬隻禁運、禁宰令延長重創以溫體豬聞名的彰化小吃，從排隊名店到老街攤商紛紛掛上公休公告，讓素有「美食之都」美譽的彰化面臨前所未有的挑戰；然而也有業者不願被疫情打敗，紛紛出奇招改製成雞肉肉圓、杏鮑菇肉圓或牛排肉圓來取代豬肉，希望透過這段轉型期，開發出更多元的美食選擇，開創出新商機。

▲禁宰令再延10天衝擊彰化爌肉飯及肉圓等小吃業者。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲阿璋肉圓公休。

彰化市區著名的「肉圓一條街」陳稜路，以往人聲鼎沸的景象不再，取而代之的是多家名店拉下的鐵門。在地經營超過一甲子的「老担阿璋肉圓」也大門深鎖，他們的肉圓靈魂就是當天現宰的溫體豬後腿肉，現在原料斷炊，只能暫時休息。他強調寧可停業，也不願改用冷凍肉品影響品質，預計最快11月8日才能恢復營業。

同樣宣布休業的「阿三肉圓」也在臉書發文說明，店內使用的切丁豬後腿肉需由專業肉商每日手切至特定規格，短期內難以替代。業者已緊急處理宅配訂單，承諾復業後將依序出貨。

▲禁宰令再延10天衝擊彰化爌肉飯及肉圓等小吃業者。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲阿三肉圓暫停營業（圖／民眾提供）

彰化另一招牌美食爌肉飯也深受影響。知名排隊店家「阿泉爌肉飯」透露，庫存豬肉已在昨日（30日）售罄，改推出新品滷雞腿，希望開發替代商品減少損失。而溪湖的「阿讚爌肉飯」則採取限量供應策略，除固定周三公休日外維持營業，希望能撐到11月6日。

▲肉圓改以牛肉代替。（圖／民眾提供）

▲肉圓改以杏鮑菇代替。（圖／民眾提供）

然而，也有業者不願被疫情打敗，積極尋求轉型。擁有80多年歷史的「正彰化肉圓」緊急研發新口味，宣布推出「雞肉肉圓」，以去骨雞腿肉取代豬肉，並在日前製作50顆邀請民眾試吃，若反應良好將正式上市。

另一家「西門彰化肉圓」則因先前製作了一批傳統豬肉肉圓，得以比同業多撐一週。業者表示，儘管下週一傳統豬肉肉圓也將售罄，但店內還有獨特的杏鮑菇與牛排肉圓，歡迎民眾前來品嚐不同風味。

▲肉圓改以牛肉代替。（圖／民眾提供）

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

