變態高三生溜進女廁偷拍！竟辯：學妹太漂亮　刪照片仍被判刑

▲見到學妹很漂亮便尾隨進入廁所偷拍。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

一名剛滿18歲的高三生，見學妹很漂亮，在放學後尾隨進入廁所，持手機拍其如廁畫面，少女察覺門板下有個手機鏡頭，立即通報學校，涉嫌偷拍的高三生雖對自己的行為感到後悔，並立即將影像刪除，被移送地檢署偵辦後，仍被依妨害性隱私罪判處6月徒刑，緩刑4年，支付公庫5萬元，服義務勞務及接受法治教育。

依據判決書內容，這起事件發生於去年底傍晚時分。當時被告見到學妹進入女廁。趁四下無人便尾隨使用的隔間隔壁，趁其如廁時，將手機從門板下方縫隙伸入偷拍。所幸少女警覺性高，如廁後發現門下有手機鏡頭，立即通報學校並報警處理。

檢警調查過程中，被告對犯行坦承不諱，供稱是因為覺得她「很漂亮」才臨時起意，他的自白與少女的指述相符，加上監視器畫面、現場照片、查扣的手機等證據齊全，法院認定罪證明確，被告行為時剛滿18歲，犯後態度良好，坦承犯行並表達悔意，當晚就已刪除偷拍影像，且未曾外流。被害人家屬雖無調解意願，但同意給予緩刑機會。

法官依《刑法》對未成年人攝錄性影像罪判他有期徒刑6月，宣告緩刑4年，需向公庫支付5萬元、提供40小時義務勞務、接受2場次法治教育。