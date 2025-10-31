快訊／非洲豬瘟無法確定來源！重組株與中國、越南相似度均逾99%

▲農業部表示，經過基因定序，重組株與中國、越南相似度均逾99%，無法確定來自哪一國。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台中梧棲養豬場確診非洲豬瘟。農業部今天公布非洲豬瘟病毒基因定序，確認基因為重組株，與中國及越南的病毒株相似度分別99.95%與99.92％，所以無法確認病毒是來自中國或越南，但會善盡責任，將相關資料提供給世界動物衛生組織（WOAH）。

農業部防檢署長杜麗華今天主持非洲豬瘟中央災害應變中心記者會。之前外界傳出病毒可能來自越南或中國，各界也好奇這次非洲豬瘟病毒到底來自哪一個國家，這牽涉到是否要針對哪一個國家加強防疫檢測。

農業部今天表示，台中確診豬場的非洲豬瘟基因定序已經完成，確認為重組株，與中國及越南的相似度超過99%，高達99.95%與99.92％，所以無法確認來源，但由於當初也是向WOAH基因庫索取相關資料對比，所以會將基因定序結果提供給WOAH，算是善盡責任。

農業部防檢署組長林念農進一步說明，由於病毒演化速度比較慢，但也是會演化，因為越南跟中國從2023年後，就沒有公布基因定序，所以就算再相似，也無法確認。以相似度99.95%為例，代表1萬個5個不一樣，但若原本病毒國不公布資訊，就只能說大概，無法確認來自哪一個國家。