雲林警鎖定ATM熱點逮12越南車手　開車到處領錢...她見警嚇哭

▲雲林縣警察局破獲外籍車手團。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、郭玗潔／雲林報導

雲林縣警察局破獲外籍車手團！警方鎖定轄內多處ATM熱點展開追緝行動，查獲越南籍車手團共10男2女，年齡介於24至38歲之間，其中陳姓主嫌來台依親以4、5年，另3名主要幹部也以讀書或持工作簽證來台，其餘8名為逃逸移工，有車手見警方前來逮捕，當場哭了出來。檢警持拘票拘提12犯嫌到案，皆由法院羈押獲准，全案擴大追查中。

據了解，警方日前分析車手動態，鎖定轄內多處ATM熱點，並展開追緝行動，發現多人參與分工細膩的外籍車手團，幕後老闆提供7部車輛供車手交叉變換外出提領使用，並懸掛他車牌，藉以躲避警方追緝。

▼幕後老闆給7部車供車手使用。（圖／記者游瓊華翻攝）

經專案小組報請臺灣雲林地檢署潘鈺柔檢察官指揮偵辦，歷經多日蒐報監控，時機成熟兵分多路展開同步攻堅行動，成功緝捕阮姓等12名犯嫌到案，現場查扣涉案犯案汽車7部、現金100萬元及多項涉犯詐欺犯行之證物。全案依違反刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送地檢署偵辦，12名犯嫌均遭法院裁定收押。

▼車手作案時懸掛他車車牌規避查緝。（圖／記者游瓊華翻攝）