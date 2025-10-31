　
社會 社會焦點 保障人權

雲林警鎖定ATM熱點逮12越南車手　開車到處領錢...她見警嚇哭

▲▼雲林縣警察局破獲外籍車手團。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣警察局破獲外籍車手團。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、郭玗潔／雲林報導

雲林縣警察局破獲外籍車手團！警方鎖定轄內多處ATM熱點展開追緝行動，查獲越南籍車手團共10男2女，年齡介於24至38歲之間，其中陳姓主嫌來台依親以4、5年，另3名主要幹部也以讀書或持工作簽證來台，其餘8名為逃逸移工，有車手見警方前來逮捕，當場哭了出來。檢警持拘票拘提12犯嫌到案，皆由法院羈押獲准，全案擴大追查中。

據了解，警方日前分析車手動態，鎖定轄內多處ATM熱點，並展開追緝行動，發現多人參與分工細膩的外籍車手團，幕後老闆提供7部車輛供車手交叉變換外出提領使用，並懸掛他車牌，藉以躲避警方追緝。

▼幕後老闆給7部車供車手使用。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼雲林縣警察局破獲外籍車手團。（圖／記者游瓊華翻攝）

經專案小組報請臺灣雲林地檢署潘鈺柔檢察官指揮偵辦，歷經多日蒐報監控，時機成熟兵分多路展開同步攻堅行動，成功緝捕阮姓等12名犯嫌到案，現場查扣涉案犯案汽車7部、現金100萬元及多項涉犯詐欺犯行之證物。全案依違反刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送地檢署偵辦，12名犯嫌均遭法院裁定收押。

▼車手作案時懸掛他車車牌規避查緝。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼雲林縣警察局破獲外籍車手團。（圖／記者游瓊華翻攝）

10/29 全台詐欺最新數據

463 2 2795 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

即／1屍2命！30多歲孕媽突氣喘　搶救2小時仍不治

台中女友潑酸毀容案　判刑8年8月定讞

台鐵深夜死傷事故！鶯歌至桃園雙向延誤

新竹市驚傳路面地層下陷！多棟房屋傾斜　住戶驚逃：以為要塌了

獨／客吃隔夜飯開嗆　老闆開山刀猛砍

「恐怖3號房」噁心畫面曝　廁所疊60菸盒釀火災

女房客吃宵夜睡著！遭房東代理人伸狼爪

放縱3犬狂吠咬人　法官判決惡飼主強制搬遷

短褲妹深夜炸街慘了　全車囂張「配備」曝光

名會計師偕妻聚餐竟爆撿屍　正妹OL醒知真相崩潰

即／罷免伍麗華涉幽靈連署　立委許宇甄、盧縣一遭起訴

驚悚瞬間！女駕駛「無照酒駕」載5未成年自撞釀6傷

即／台中孕婦突氣喘！命危搶救中

車手

