罕病女遭詐30萬救命錢　女大生車手被加重判刑1年10個月

記者黃翊婷／綜合報導

現年25歲的女大學生小美（化名）擔任詐騙集團車手，騙走罕病患者小花（化名）辛苦存下的30萬元積蓄。小花因為每月需負擔高額醫藥費，急於尋求投資機會增加收入，卻誤信抖音上的虛擬幣廣告，成為詐騙的受害者。彰化地院法官認定小美犯罪情節嚴重，判刑1年10個月，併科罰金6萬元，罕見出現判決結果比檢方求刑還重的情況。

▲小美當車手幫助詐騙集團取款，卻騙走罕病患者小花的救命錢。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小花每月需支付醫療費3萬元，為了減輕經濟壓力，她看到抖音上有虛擬貨幣投資的廣告，心動之下主動聯繫對方。詐騙集團隨後透過LINE群組引導小花下載假電子錢包和APP，並派小美上門取款。最終小花將僅有的30萬元積蓄全數交給對方，但當她發現無法提領任何款項時，才驚覺自己受騙，並報警處理。

小美坦承，她在去年3月首次加入詐騙集團，提供銀行帳戶協助洗錢，賺取1萬5000元，她曾與部分被害人和解，但仍被法院判刑4個月。然而，黃女並未悔改，後來甚至成為詐騙集團的車手，她在彰化執行任務時，一共獲得9000元報酬。

黃女表示，她是因為母親罹癌去世，為了籌措生活費才誤入歧途，實在無力賠償被害人的損失。彰化地院法官考量到小美的犯罪手法和被害人小花的特殊情況，認為此案中檢方求刑1年2個月過輕，最終判決小美1年10個月有期徒刑，併科罰金6萬元。