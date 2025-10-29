　
社會 社會焦點 保障人權

假檢警詐騙！桃園翁「清空保險箱財物」面交　警埋伏逮車手

▲桃園市中壢警分局27日根據徐姓男子報案疑遭詐騙，員警埋伏查獲陳姓車手（圖／中壢警方提供）

▲桃園警方根據徐姓男子報案疑遭詐騙，埋伏查獲陳姓車手（圖／中壢警方提供，下同）
記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警分局日前接獲徐姓男子報案聲稱，接獲自稱「新北市警察局石隊長」來電，指稱其妻涉嫌詐欺案，隨後又有自稱「地檢署蔡主任檢察官」要求交付名下所有財產，會有「公證人員」上門收取保管以釐清案情；中壢警方研判是假檢警詐騙案，雙方約定在中壢區某處交付其名下包括現金、外幣、金飾與5兩金條5塊等逾400萬元財物，趁車手現身取得保管財物後當場逮捕到案，成功保住其徐男財產。

▲桃園市中壢警分局27日根據徐姓男子報案疑遭詐騙，徐姓男子配合警方將金飾外幣等財產準備交付車手。（圖／中壢警方提供）

中壢警分局興國派出所於27日晚間接獲報案，78歲徐姓男子日前接獲自稱「新北市警察局石隊長」電話，指稱其妻涉嫌詐欺案，隨後有人自稱「地檢署蔡主任檢察官」要求他交付名下所有財產，屆時會有「公證人員」上門收取保管以釐清案情。徐姓男子稱，這輩子奉公守法，對自稱假檢警來電深信不疑，立即前往銀行保險箱取出所有財物，並準備現金、金飾與日幣、人民幣等外幣，其中包括有5兩金條5塊，折合新臺幣約372萬元，妻子察覺異常後趕緊報警查證。

興國派出所員警獲報後，指派專人協助徐姓男子與詐騙集團周旋，成功取信詐團後相約在中壢區正光一街布署警力埋伏；當晚8時許，28歲陳姓車手依約上門取得財物之際，埋伏員警隨即一擁而上逮捕到案，查獲陳男隨身手機等證物，成功保住徐男逾400萬元財產。

▲桃園市中壢警分局27日埋伏查獲陳姓車手，保住徐姓男子逾400萬元財產，圖為包括現金、金飾與日幣、人民幣與5兩金條5塊等證物。（圖／中壢警方提供）

中壢警分局長林鼎泰強調，詐騙集團常假冒檢警名義，以「帳戶涉案」、「資金保管」、「財產清查」等話術要求民眾交付金錢或貴重物品，真正檢警機關絕不會以電話要求民眾交付財產。民眾若接獲類似電話，應保持冷靜，立即撥打「165」反詐騙專線或「110」報案，警方將持續強化打詐作為，以守護民眾財產安全。

開山刀砍仇家「害右手截肢險死」2莽男投案　殺人未遂罪起訴

機車雙載見警急跳車！狂奔百米仍被逮　竟是失聯移工還被通緝

航警收賄近百萬！26次放行走私加熱菸入境　3人收押今起訴

10/28 全台詐欺最新數據

447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

王子問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」私下暱稱曝光
快訊／台中男面朝下　卡床跟衣櫃間縫隙身亡
小S又神預言？粿粿1年前保證「結婚不會出軌」片段被挖
徐若熙申請海外FA！　球團暖心祝福
王子「到范姜IG」點名粿粿：沒看她那麼開心過　網傻：早開始了
《全明星》紅隊連爆出軌！　網點名2組開酸：台版換乘戀愛
粿粿限動發聲　全場揪1關鍵：有沒有出軌一句話很難嗎
快訊／王子道歉！承認和粿粿「超過朋友應有的界線」

