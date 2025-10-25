ATM夜間「限領1萬」擴大全台百間郵局　中華郵政防堵車手再出招

▲中華郵政擴大上百家郵局ATM夜間降低提領額度，每筆限1萬元。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

詐騙猖獗，車手深夜透過各金融機構ATM提款機提領贓款。為防堵不法集團利用ATM洗錢，中華郵政本周起再擴大100間郵局實施夜間取款降額措施，每筆僅能領1萬元。

根據刑事局調查，詐騙集團透過車手到ATM提領贓款，最常出沒時段是凌晨過後，且會選擇交通便利，靠近交流道、捷運站或大學校園等開放空間，方便車手迅速進出、避人耳目。

為防堵車手透過ATM詐取民眾財產，中華郵政8月26日起首波先鎖定全台12家「車手熱點」郵局ATM限縮提領額度，即日起每天23時到次日凌晨3時在提款機領錢，郵政金融卡每筆最多僅能領取1萬元。由於成效良好，10月22日起第二波擇100間擴大實施。

▲ATM夜間每筆限領1萬元擴大百間郵局實施，台東郵局也納入。（圖／讀者提供）

中華郵政儲匯處說明，自114年8月26日起，實施12間郵局ATM夜間單筆提款限額控管措施，因成效良好，自114年10月22日起，依警示帳戶ATM異常提領熱點分析資料，共擇100間郵局擴大實施，於每日23時至次日5時，郵政金融卡每筆提款限額調降為新台幣1萬元。

中華郵政指出，截至9月份止，降低警示帳戶之相關管控措施已有顯著成效，除外籍移工類型警示帳戶佔比下降至2.1%，及虛擬通貨平台入金類型警示帳戶佔比下降至0.2%外，假投資類型警示帳戶亦大幅下降，降幅近60%。