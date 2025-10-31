　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男拿300萬與警察設局逮車手！竟被當街搶走　3匪落網1在逃

記者邱中岳／台北報導

北市中山區在30日下午發生詐欺面交變搶奪案件，被害人不滿遭詐騙，與警員配合誘捕車手，面交時卻當街上演搶奪三百萬現金的戲碼，嫌犯還衝下車拿球棒朝警員手部猛揮，警員當場逮捕下車取錢的車手，其餘三名嫌犯則駕車逃逸，警方循線漏夜偵辦，終於在新竹逮捕主嫌以及持球棒攻擊的嫌犯，目前仍有一人在逃。

警方調查，49歲的陳姓男子，在日前因為投資虛擬貨幣遇到詐騙集團，於是透過新的社群平台帳號「釣魚」，等詐騙集團上鉤後，陳就通知警員一起配合，拿出三百萬現金與警員一起誘捕詐騙集團車手，雙方相約30日下午4時許前往面交取錢，當時17歲的少年車手下車取款，將款項取走後警員立刻上前攔阻。

▲▼警員誘捕少年車手，另名少年持球棒襲警，當街搶走三百萬詐款。（圖／記者邱中岳翻攝）

警員誘捕少年車手，另名少年持球棒襲警，當街搶走三百萬詐款。（圖／記者邱中岳翻攝）

警員攔住少年車手後，他直接將錢甩到車子旁邊，車上還有三名同夥，其中一名17歲的少年直接下車，持球棒下車攻擊警員，導致警員手部受傷，並順勢將錢拿上車後，由開車的38歲林姓駕駛驅車離去，把少年車手留在現場，警方掌握車上17歲的少年、開車的38歲林姓駕駛，還有30歲的陳男行蹤後全力追緝。

警方發現車子一路跑到新竹地區，警方連夜趕下新竹逮人，先逮捕拿球棒打人的17歲少年，持球棒少年以及下車取款的少年車手，都將責任推給負責開車逃逸的林姓駕駛，林則表示受到上層「大頭」的指揮，如果騙不成就會直接用搶的，當天在場的陳姓男子仍在逃，警方訊後也依照詐欺、搶奪罪嫌送辦。

▲▼警員誘捕少年車手，另名少年持球棒襲警，當街搶走三百萬詐款。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲詐騙集團車手當街搶走三百萬詐款，面交的車手來不及上車當場被逮。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方懷疑林姓主嫌的妻子也知情，所以一併將林、林妻帶回派出所，另外，當天在車上還有一名陳姓男子，目前陳男並未到案，目前也將追查下落以釐清案件狀況，另外三百萬下落不明，警方不排除在逃亡的陳身上，警方也驚訝表示，現在騙不成直接改成用搶的，而且還都是未滿18歲的少年動手犯案，將全力追緝詐團成員到案。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
坣娜「1常見症狀」　一查竟是癌症第4期
62歲洪榮宏突緊急入院開刀！　罹隱疾多年
「范姜」是什麼姓？起源曝光　全台僅4千多人
快訊／台中30多歲孕婦宣告不治　1屍2命
快訊／立委許宇甄、盧縣一等9人遭起訴
不忍了！遭指禿頭、戴髮片　黃國昌「撥秀髮」反擊：別再造謠
粿粿、王子沒界線！網點名1男星「根本清流」　被碰觸反應曝光
蘋果突襲開賣AirPods Pro 3　簡介藏小驚喜果粉嗨「

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女警官遭同事偷拍控吃案！索國賠240萬全吞敗關鍵曝：她同意和解

女軍官超重想自願留營！變造體檢表「BMI秒變25.26」　這下慘了

快訊／1屍2命！台中30多歲孕媽突氣喘　送醫搶救2小時仍不治

天候不佳會師活動取消！79歲翁仍獨攀叢雲山　失聯13天找到遺體

快訊／罷免伍麗華涉幽靈連署　立委許宇甄、盧縣一等9人遭起訴

快訊／明志科大實驗室鋰電池起火狂冒煙　警消急衝現場搶救

聲請家暴令不到2小時....前妻慘遭滅火器爆打滿臉血！惡男收押

男拿300萬與警察設局逮車手！竟被當街搶走　3匪落網1在逃

暌違12年粉紅超跑駕臨新北...400警維持秩序　交管資訊一次看

團購裝潢淪詐騙！主嫌進駐社區大廳攬客　實品屋成行騙工具

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人

女警官遭同事偷拍控吃案！索國賠240萬全吞敗關鍵曝：她同意和解

女軍官超重想自願留營！變造體檢表「BMI秒變25.26」　這下慘了

快訊／1屍2命！台中30多歲孕媽突氣喘　送醫搶救2小時仍不治

天候不佳會師活動取消！79歲翁仍獨攀叢雲山　失聯13天找到遺體

快訊／罷免伍麗華涉幽靈連署　立委許宇甄、盧縣一等9人遭起訴

快訊／明志科大實驗室鋰電池起火狂冒煙　警消急衝現場搶救

聲請家暴令不到2小時....前妻慘遭滅火器爆打滿臉血！惡男收押

男拿300萬與警察設局逮車手！竟被當街搶走　3匪落網1在逃

暌違12年粉紅超跑駕臨新北...400警維持秩序　交管資訊一次看

團購裝潢淪詐騙！主嫌進駐社區大廳攬客　實品屋成行騙工具

坣娜肺腺癌四期抗病4年！蕭彤雯「佩服心疼」同罹癌術後4年揭心境

港務公司11月試辦新港區作業安全規定　違規將暫停通行證使用

奇美醫院推動社區安寧照護　讓「無人被遺落」不只是一句口號

邁入第62屆！中彰投雲嘉5縣市共推「金馬62聯名商品禮盒」

被指霧峰掩埋場滲出廚餘水！中市環保局澄清：是日前降雨積水

老師遭6歲學生開槍重傷！　法庭哽咽作證「以為自己死了」

女警官遭同事偷拍控吃案！索國賠240萬全吞敗關鍵曝：她同意和解

黃仁勳炸雞友情！與李在鎔、鄭義宣「喝交杯酒」　提1996年那封信

徐州動物園「非洲獅」腿太短被同類排擠　取名「柯基」意外爆紅

星巴克耶誕限定太妃核果回歸　首賣「倒數月曆」4百元有找

【亂玩雷射筆GG】雷射筆照淡海輕軌駕駛室　大叔辯「好玩」意外被搜出毒品

社會熱門新聞

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

台鐵深夜死傷事故！鶯歌至桃園雙向延誤

新竹市驚傳路面地層下陷！多棟房屋傾斜　住戶驚逃：以為要塌了

獨／客吃隔夜飯開嗆　老闆開山刀猛砍

台中女友潑酸毀容案　判刑8年8月定讞

女房客吃宵夜睡著！遭房東代理人伸狼爪

「恐怖3號房」噁心畫面曝　廁所疊60菸盒釀火災

即／1屍2命！30多歲孕媽突氣喘　搶救2小時仍不治

放縱3犬狂吠咬人　法官判決惡飼主強制搬遷

短褲妹深夜炸街慘了　全車囂張「配備」曝光

名會計師偕妻聚餐竟爆撿屍　正妹OL醒知真相崩潰

即／台中孕婦突氣喘！命危搶救中

新北淡水3鐵皮屋火警　黑煙沖天畫面曝光

即／隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹身分曝光

更多熱門

相關新聞

日薪7000狂領錢露餡　帽T女車手慘了

日薪7000狂領錢露餡　帽T女車手慘了

一名新加坡籍揭姓女子年初以觀光名義入境，遭詐團吸收擔任取款車手，約定日薪坡幣300元（約台幣7,000元），她3月8日出境時遭警方逮捕，初步統計在雲林提領金額高達746萬元；同時，揭女在彰化地區提領3名被害人26萬餘元贓款部分，經彰化地方法院審理後，依加重詐欺等罪，判處應執行1年6月徒刑，併科罰金3萬元，刑執行完畢驅逐出境。

假冒區公所創粉專！詐團開免費課吸引民眾　拐虛幣假投資

假冒區公所創粉專！詐團開免費課吸引民眾　拐虛幣假投資

不知自然人憑證涉個資？他曝1事自打臉

不知自然人憑證涉個資？他曝1事自打臉

小心變豬仔！國人赴東南亞從事詐騙案趨增　外交部：別信高薪話術

小心變豬仔！國人赴東南亞從事詐騙案趨增　外交部：別信高薪話術

桃園11狗睡排泄物旁　飼主消失多日

桃園11狗睡排泄物旁　飼主消失多日

關鍵字：

詐騙車手誘捕

讀者迴響

熱門新聞

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

王子人設崩塌！製作人B2真實反應曝

快訊／蔡依林大巨蛋「只開3場」搶票時間曝

新婚10天！Lulu突喊「我懷孕了」

美乳女神「上空」參加女力聚會　百萬人朝聖

台灣超辣「護理女神」驚傳國外過世！

更多

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面