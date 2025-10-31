男拿300萬與警察設局逮車手！竟被當街搶走　3匪落網1在逃

記者邱中岳／台北報導

北市中山區在30日下午發生詐欺面交變搶奪案件，被害人不滿遭詐騙，與警員配合誘捕車手，面交時卻當街上演搶奪三百萬現金的戲碼，嫌犯還衝下車拿球棒朝警員手部猛揮，警員當場逮捕下車取錢的車手，其餘三名嫌犯則駕車逃逸，警方循線漏夜偵辦，終於在新竹逮捕主嫌以及持球棒攻擊的嫌犯，目前仍有一人在逃。

警方調查，49歲的陳姓男子，在日前因為投資虛擬貨幣遇到詐騙集團，於是透過新的社群平台帳號「釣魚」，等詐騙集團上鉤後，陳就通知警員一起配合，拿出三百萬現金與警員一起誘捕詐騙集團車手，雙方相約30日下午4時許前往面交取錢，當時17歲的少年車手下車取款，將款項取走後警員立刻上前攔阻。

▲警員誘捕少年車手，另名少年持球棒襲警，當街搶走三百萬詐款。（圖／記者邱中岳翻攝）

警員攔住少年車手後，他直接將錢甩到車子旁邊，車上還有三名同夥，其中一名17歲的少年直接下車，持球棒下車攻擊警員，導致警員手部受傷，並順勢將錢拿上車後，由開車的38歲林姓駕駛驅車離去，把少年車手留在現場，警方掌握車上17歲的少年、開車的38歲林姓駕駛，還有30歲的陳男行蹤後全力追緝。

警方發現車子一路跑到新竹地區，警方連夜趕下新竹逮人，先逮捕拿球棒打人的17歲少年，持球棒少年以及下車取款的少年車手，都將責任推給負責開車逃逸的林姓駕駛，林則表示受到上層「大頭」的指揮，如果騙不成就會直接用搶的，當天在場的陳姓男子仍在逃，警方訊後也依照詐欺、搶奪罪嫌送辦。

▲詐騙集團車手當街搶走三百萬詐款，面交的車手來不及上車當場被逮。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方懷疑林姓主嫌的妻子也知情，所以一併將林、林妻帶回派出所，另外，當天在車上還有一名陳姓男子，目前陳男並未到案，目前也將追查下落以釐清案件狀況，另外三百萬下落不明，警方不排除在逃亡的陳身上，警方也驚訝表示，現在騙不成直接改成用搶的，而且還都是未滿18歲的少年動手犯案，將全力追緝詐團成員到案。