空氣、道路真是甜的　台南考古出土清代「糖碎」修成道路

▲台南考古出土清代「糖碎」修成的道路，道路邊界的三合土牆體，往東可看見分層夯實的道路剖面。（圖／台南市文資處，下同）



記者許力方／綜合報導

台南人常被開玩笑稱「空氣都是甜的」，甚至被封「全糖市」，如今這句話有了考古證據。台南市鐵路地下化工程近期在東門路附近發現清代道路遺構，經專家研判，該區為當時府城重要交通幹道，沿線聚集製糖工坊，街道上竟堆滿白糖碎屑與糖漏殘片，名副其實是條「甜蜜之路」。

台南市文化資產管理處指出，這段道路位於清代祝三多境（今新樓醫院一帶），南接大東門，是府城糖業重鎮。《臺灣采訪冊》曾記錄「白糖行(石屚)碎及舊污泥多遺棄其間」，顯示當年製糖產業盛極一時，空氣中瀰漫糖香。

▲分層夯實的道路剖面，可看見密集的糖漏破片。



出土的遺構東西兩側以三合土為界，中間使用糖漏、瓷片、磚瓦與糖屑，透過過混雜土方分層夯實的工法堆砌，修築而成道路。考古團隊比對發現，道路走向與1875年《臺灣府城街道全圖》標示的「牛車路」吻合，且底層清代墓碑紀年顯示，應修築於道光十六年（1836）之後。

由此可想像，當時負責修築這段道路的工人們，就地取材，使用周遭糖間遺棄的糖漏、瓷器、磚瓦，混雜著滿地掉落的糖碎屑一同倒入地下夯實成為道路的級配，《臺灣采訪冊》中甚至記有，道光年間夏天，大東門鄰近道路的空地因為不明原因地上突然「煙氣蒸騰」，散落在地面與地下的糖也隨著蒸散而出的煙氣瀰漫而出，讓當時臺南空氣「含糖量」大幅提升。

考古證據證實，清代時期的府城不只道路含糖，就連空氣中都充滿甜蜜蜜的氣味，台南「全糖市」當之無愧。

▼疑似清代道路「牛車路」空拍圖，可以看見以三合土遺構做為邊界。



▼遺構、祝三多境與1875年的「臺灣府城街道全圖」對照圖。

