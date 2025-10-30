　
地方 地方焦點

美國中西部跨州議會領袖團訪台南　黃偉哲以當季水果宴客深化友誼

記者林東良／台南報導

由外交部籌組的「美國中西部跨州議會領袖團」一行11人30日拜會台南市政府，市長黃偉哲偕新聞及國際關係處長蘇恩恩熱情接待，此行是訪團成員首次造訪台南，雙方除針對農業、半導體、綠能及精密科技等議題進行深入交流外，也共同展望台美地方合作新契機。

黃偉哲市長特別以台南當季水果款待訪賓，香甜多汁的芒果與鳳梨大受好評，外賓紛紛驚嘆台南農產的品質與甜度。黃市長指出，台南向來以美食與農產聞名，隨著台美農業合作持續推進，未來台南鳳梨有機會登上美國餐桌。他也期待透過此次訪問，進一步拉近台南與美國中西部各州的距離，促進雙方文化與經貿交流。

黃偉哲強調，台南不僅是台灣的文化古都，更是科技創新的重鎮，從青年體育交流到台積電赴美設廠的產業合作，皆展現出台美連結的深度與廣度。他特別提到團長珍娜（Dafna Michaelson Jenet）代議長曾用一年時間走訪美國各州並撰書，期盼未來也能有更多台南學生與市民走訪美國，親身體驗多元文化與民主風貌。

珍娜代議長表示，訪團成員來自美國中西部多州，各具文化與產業特色。今日行程讓他們對台南印象深刻，特別是城市兼具歷史底蘊與科技能量，令人敬佩。她也期盼未來能與台南加強科技創新與地方治理等領域的經驗分享。

此次訪團成員來自科羅拉多州、堪薩斯州、密蘇里州及北達科他州等地，台南是該團本次訪台行程中唯一造訪的南部城市。除拜會市府外，訪團也預計參觀安平古蹟及台灣歷史博物館，親身感受台南豐富的歷史文化魅力。

10/28 全台詐欺最新數據

關鍵字：

台南黃偉哲水果友誼

