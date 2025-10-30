日籍醫學生走進台南消防東門分隊　見證台灣救援專業實力

▲日籍醫學生參訪台南市消防局第七大隊東門分隊，體驗現場救護技術操作與應變流程。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為促進國際醫學教育與災害救護經驗交流，成功大學醫學系近日安排一行日本交換學生參訪台南市政府消防局第七大隊東門分隊。現場由高級救護技術員帶領，實地示範緊急救護操作與災害現場應變流程，展現台灣消防救護團隊的專業能量與臨場反應力。

東門分隊針對災害現場急救流程進行深入講解，包括危害評估、安全區域設置、傷患分級與現場協調方式。交換學生們對台灣消防人員在多元災害環境下的實務經驗表現出高度興趣，特別針對火災、車禍與特殊災害現場的應變策略，提出多項交流與討論。

課程重點涵蓋緊急呼吸道維護、心肺復甦術（CPR）、自動體外心臟去顫器（AED）操作要領及實務案例分析，讓交換學生更直觀了解台灣緊急救護技術的操作核心。雙方並期許未來持續推動跨國災害救護與教育合作，共同提升臨場應變與國際救援能量。

第七大隊大隊長石家源表示，災害救護不僅仰賴專業訓練，更需透過國際互動強化反應力與團隊協作。「很高興能與成功大學醫學系日本交換學生面對面交流，讓雙方互相學習、共同成長，也展現台南消防的國際視野。」石家源指出，消防工作結合科技與專業，未來也期盼更多青年學子加入災害防救交流的行列。

消防局長李明峯也肯定此次活動成效。他表示，消防人員面對各類災害挑戰，必須不斷精進技術、活用科技資源，以提升救援安全與效率。「透過與國際學子交流，不僅能將台南的救災經驗分享出去，也能吸收各國的觀點，強化橫向協作與團隊默契。」李明峯強調，消防局將持續推動專業訓練與國際合作，確保救護系統不斷精進，守護市民生命財產安全。

台南市消防局指出，本次交流不僅深化國際救護知識與技術互動，也讓世界看見台灣在緊急醫療體系上的專業與韌性。未來消防局將持續與國內外醫學院校攜手，促進災害救援經驗共享，打造更強大的國際救援網絡。