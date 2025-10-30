台南關廟「粿仔王子」小吃店爆紅！網友刷整排5星評論：粿王遊戲

▲粿粿婚內出軌王子，消息受到大量討論。（圖／翻攝IG／粿粿）



記者柯振中／綜合報導

藝人粿粿爆婚內出軌「王子」邱勝翊，消息震撼台灣社會，台灣的各式粿類小吃也因此受到網友討論。隨著事件發酵，台南一間名為「粿仔王子」的小吃店意外爆紅，Google突然湧入了大量評論，不少網友惡搞留言「粿王遊戲」、「粿仔王子好吃的感覺」，令人哭笑不得。

根據Google地圖資訊，這間「粿仔王子」是開在台南市關廟區中央路一帶的台灣小吃店，沒想到近日粿粿、王子的事件爆出以後，因為店名佔了「粿」及「王子」等關鍵字，瞬間在網路上爆紅。

▼台南的粿仔王子小吃店意外爆紅。（圖／翻攝臉書／粿仔王子）



不少網友發現這間店以後，立即留下5星評論，並且附上「粿王遊戲」、「粿仔王子好吃的感覺」、「俗話說：免錢的最貴，這裡的粿便宜又好吃」、「現點現做的粿粿王子再淋上滿滿的粿醬～超好吃」，惡搞意味十足。

▼許多網友到店家的Google評論留言惡搞。（圖／翻攝Google評論）



事實上，除了這間粿仔店以外，先前曾販售「草仔粿奶茶」的飲料店「一沐日」也意外爆紅，甚至有人大讚「是先知」。「一沐日」的小編看見後則是緊急回應，這並非先知，也不希望大家拿這個話題開當事人玩笑。

「一沐日」的小編強調，店家的宣傳方式有很多種，但「絕對不是拿別人來開玩笑的那一種」，希望網友們不要拿一沐日的產品來攻擊別人。

▼一沐日的小編鄭重回應，宣傳的方式有許多種，但絕非拿別人開玩笑的那種。（圖／翻攝Threads／一沐日）

