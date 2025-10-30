細看3年前合照「王子不只拿綠帽」　Cheap驚喊：無數男人的陰影

▲王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照。（圖／翻攝meigo.c）

記者周亭瑋／綜合報導

范姜彥豐昨（29）日痛心指控，粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引發社會譁然。百萬網紅Cheap也發文開嘲諷，形容王子是「贏了夫人又逃兵」；同時，他也發現，被挖出來瘋傳的3年前預言照中，王子不僅手拿綠帽，更頂著一頭黃毛，不禁笑虧「是心靈的陰影阿！」

Cheap在臉書提到，「有網友發現，3年前王子在聚會上，拿一頂綠帽同框范姜，真是滿滿惡意，而這麼剛好...王子又是黃毛，真的很靠北。然後誰抽禮物還特別準備綠帽？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他進一步解釋道，黃毛原本是指金髮的人，但在華語圈、遊戲圈，被拿來泛指那些以NTR為樂、讓無數男人感到害怕的男子，「他的存在意義是，破壞你那脆弱的自尊，用笑容與六塊腹肌告訴你，『她不屬於你，從沒屬於你』；更慘的是，黃毛通常不壞，他笑得人畜無害，會幫主角拿講義，會跟女主一起打掃社團倉庫。」

▲粿粿婚內出軌王子。（圖／翻攝自臉書）

最後，Cheap直呼，黃毛，不只是頭髮的事，是心靈的陰影，更是內心那種「努力了卻得不到愛」的痛苦放大鏡。

對此，網友們紛紛回應，「我要去染髮了」、「黃毛果然是NTR最好用的素材」、「真的好準比算命還靈」、「原來是符合人設，那沒事了」、「王子給了很多男生信心」、「好垃圾的人，特意拿綠帽合照，又是逃兵仔」、「原來帥哥也會被NTR」。

►不只粿粿！王子IG狂撩簡廷芮「我以為喜歡我」 PTT酸爆：四處點火

►范姜彥豐心死爆料！律師嘆「玉石俱焚的策略」 預測粿粿下一步

►三觀炸裂！粿粿曾許願「王子勾勾...」 大票人狂嘔：人妻94會玩