粿粿「突冒1句話」玩到不回家　過來人嘆：9成出軌了！全場吵翻

▲范姜彥豐控訴，粿粿外出玩樂不回家。（圖／翻攝自IG）



網搜小組／劉維榛報導

范姜彥豐痛心指控，粿粿婚內出軌王子，從美國回來後就變了一個人，表明想和朋友獨自相處，以及未來想有更多的自己的空間，未料最後玩到直接不回家。對此，過來人直言，「通常說想要有自己空間的人，9成都是出軌了」，引發其他網友吵翻，「還有...我很注重隱私」、「未必吧！遇到控制狂就知道了」。

范姜彥豐在影片提到，粿粿從美國玩兩周回台後，認為過去夫妻倆總是黏在一起，希望未來可以有更多自己的時間及空間，可以獨自跟朋友相處，要求范姜彥豐不要老是跟在旁邊。

范姜彥豐坦言，聽完當下十分難過，但為了希望另一半是快樂的，只好接受現狀並調整心態，未料粿粿開始三天兩頭都跟同一群人出去，起初會交代去向，漸漸地不願說去哪裡，或是跟誰外出，「每天早出晚歸，幾乎睡醒就是出門，凌晨三、四點才回家，有時候甚至到天亮才回家，最後更是直接不回家。」

看到范姜彥豐的遭遇，一名女網友在Threads直言，上述種種敘述就是外遇的徵兆，「來說句大實話，通常說想要有自己空間的人，9成都是出軌了！」

底下網友熱議，「還有...我很注重隱私、我覺得你讓我有壓力、我想好好拚事業之類的話」、「自由時間=偷吃時間」、「我跟某任本來都同居，對方突然說『不想要每天都住一起』，偶爾要去住親戚家，幫忙照顧親戚什麼的...結果那時候就是出軌了」、「剛交往就協議好自己空間就可以，突然要自己空間的...十成外遇啦」。

也有人持不同看法，「亂說，有自我空間是一件很舒服的事，少以偏概全」、「我覺得未必，真的有控制欲很強的另一半」、「未必吧！遇到控制狂就知道了，連你的信、包裹都拆來看」、「並不是，如果是一直都很黏，突然大改變才有可能，人本來就需要自由的空間」。