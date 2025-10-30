　
粿粿「突冒1句話」玩到不回家　過來人嘆：9成出軌了！全場吵翻

▲▼范姜彥豐控訴粿粿婚內出軌王子。（圖／翻攝自IG）

▲范姜彥豐控訴，粿粿外出玩樂不回家。（圖／翻攝自IG）

網搜小組／劉維榛報導

范姜彥豐痛心指控，粿粿婚內出軌王子，從美國回來後就變了一個人，表明想和朋友獨自相處，以及未來想有更多的自己的空間，未料最後玩到直接不回家。對此，過來人直言，「通常說想要有自己空間的人，9成都是出軌了」，引發其他網友吵翻，「還有...我很注重隱私」、「未必吧！遇到控制狂就知道了」。

范姜彥豐在影片提到，粿粿從美國玩兩周回台後，認為過去夫妻倆總是黏在一起，希望未來可以有更多自己的時間及空間，可以獨自跟朋友相處，要求范姜彥豐不要老是跟在旁邊。

范姜彥豐坦言，聽完當下十分難過，但為了希望另一半是快樂的，只好接受現狀並調整心態，未料粿粿開始三天兩頭都跟同一群人出去，起初會交代去向，漸漸地不願說去哪裡，或是跟誰外出，「每天早出晚歸，幾乎睡醒就是出門，凌晨三、四點才回家，有時候甚至到天亮才回家，最後更是直接不回家。」

看到范姜彥豐的遭遇，一名女網友在Threads直言，上述種種敘述就是外遇的徵兆，「來說句大實話，通常說想要有自己空間的人，9成都是出軌了！」

底下網友熱議，「還有...我很注重隱私、我覺得你讓我有壓力、我想好好拚事業之類的話」、「自由時間=偷吃時間」、「我跟某任本來都同居，對方突然說『不想要每天都住一起』，偶爾要去住親戚家，幫忙照顧親戚什麼的...結果那時候就是出軌了」、「剛交往就協議好自己空間就可以，突然要自己空間的...十成外遇啦」。

也有人持不同看法，「亂說，有自我空間是一件很舒服的事，少以偏概全」、「我覺得未必，真的有控制欲很強的另一半」、「未必吧！遇到控制狂就知道了，連你的信、包裹都拆來看」、「並不是，如果是一直都很黏，突然大改變才有可能，人本來就需要自由的空間」。

10/28 全台詐欺最新數據

玩遊戲過關！粿粿衝上前「抱住曹佑寧」　全看傻：超沒邊界感

快訊／案例場2次清消仍驗出豬瘟病毒！國防部化學兵支援

台鐵×東武鐵道締結10周年　Spacia車頭首來台「12月現身北車」

坣娜胰臟癌逝　醫揭「癌王」殘酷真相：藥物少得可憐

在北海道遇到熊「還跟熊對到眼」　她曝路段：有去的人要小心

細看3年前合照「王子不只拿綠帽」　Cheap驚喊：無數男人的陰影

上節目被考北韓首都「粿粿脫口南韓」！1反應網嘆：無感變反感

快訊／台中豬瘟斃死豬「數量對不上」　中市府證實甲聯遭塗改

「2025花蓮太平洋溫泉季」熱力啟動　英雄泉×美人湯共演縱谷之美

快訊／神隊友來了！企業捐1千劑「豬瘟檢測劑」　潛伏期就能驗出

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

北教大「型男教授」偷吃12女！ 後宮集滿校長、老師、學生 滿滿都是他工具人

李沐和舒華比韓文出絕招：歐巴～　挑戰空中瑜珈崩潰「最難的工作」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

潘瑋柏宣傳到一半「開煮泡麵」　護食怕工作人員搶：只有買一包？

王子道德淪喪遭炎上！　偷吃粿粿「一日店長活動突取消」品牌方發聲

王子道德淪喪遭炎上！　偷吃粿粿「一日店長活動突取消」品牌方發聲

范姜彥豐公開指控妻子粿粿出軌，對象竟是好友王子（邱勝翊），消息一出，許多人開始深入挖掘兩人在社交平台上的互動，發現王子多次和粿粿有「超出邊界感」的曖昧對話，兩人形象一落千丈。王子原定11月1日出席一日店長活動，如今確定不會出席，品牌方稍早也做出回應。

王子偷吃粿粿！薔薔認0互動「我超邊緣」　看人妻出軌突現場爆走

王子偷吃粿粿！薔薔認0互動「我超邊緣」　看人妻出軌突現場爆走

范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」

范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」

王子1月就說了！

王子1月就說了！

「范姜彥豐0收入」對抗粿粿、王子！網炸鍋：創YT賺一波

「范姜彥豐0收入」對抗粿粿、王子！網炸鍋：創YT賺一波

王子、粿粿出手了！

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」

晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

范姜彥豐「選1時機爆出軌」！網驚：最狠報復

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密

即／隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹身分曝光

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

家人1舉動「救了范姜彥豐」　他驚：誰都救不了

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

快訊／旺宏法說會變法會！連虧9季爆量跌停　吳敏求預告回歸

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

