范姜彥豐心死爆料！律師嘆「玉石俱焚的策略」　預測粿粿下一步

▲粿粿外遇王子。（圖／翻攝自IG）

記者周亭瑋／綜合報導

男星范姜彥豐昨日（29）透過影片公開指控，妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，震驚演藝圈。律師賴承恩就直言，這場公審式爆料是典型的「玉石俱焚策略」，在法律上是討不到任何好處；同時，也推測女方下一步可能的應對方式。

賴承恩在Threads上直言，范姜發文爆料粿粿和王子外遇，從法律角度去分析，就是一個玉石俱焚的策略，「公審在法律上是討不到任何好處的。可能會被告妨害名譽、被法院認為是非善意父母等等的；粿王也更不可能為了要保密，需要再對范姜做出任何讓步。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他直言，若范姜如文中所說，雙方已協商長達四個月仍未果，而粿粿和王子寧願被爆料，也不願答應條件，顯示雙方談判早已陷入僵局，「接下來就看粿王如何回擊了，先預測粿會說范姜外遇、家暴。」

對此，網友們紛紛回應，「公審往往不是為了討好處，而是為了先讓自己後續不被抹黑或被帶風向，莫名成為加害者，畢竟他也知道對方很多資源優於自己，但終究是要回歸法院處理」、「在金鐘獎後才說，已經蠻仁至義盡了」、「粿王與公關團隊群組通話中」、「現在只能賴在家暴上了，不然全面逆風」。

另外，不少人直呼，「可能是3000萬太多，壓根不想賠」、「三千萬拿不出來」。

►三觀炸裂！粿粿曾許願「王子勾勾...」 大票人狂嘔：人妻94會玩