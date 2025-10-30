三觀炸裂！粿粿曾許願「王子勾勾...」　大票人狂嘔：人妻94會玩

▲粿粿遭爆婚內出軌。（圖／翻攝自IG）

記者周亭瑋／綜合報導

男星范姜彥豐昨日（29）透過影片公開指控，妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，震驚演藝圈，而粿粿和王子過往的社群互動，也瘋狂被挖出。一名網友今截圖直呼，「又發現一則更炸裂的！」掀起熱烈討論，大票網友洗版吐槽，「他們的留言都充滿曖昧啊」、「人妻94會玩」。

網友在Threads放上截圖，只見粿粿在貼文下留言道，「許願王子勾勾華X爾那天穿內衣跳」，同時還加了一個眼冒愛心的貼圖；而王子則回應，「傻眼，你比較適合。」

▲網友又挖出粿粿和王子的曖昧互動。（圖／翻攝自Threads）

這番對話讓原PO三觀全碎，不禁嘲諷道「很認真去看留言，又發現一則更炸裂的。」而網友們也紛紛湧入留言，直呼「這很明顯就是要引導男方說出這種話，有夠茶」、「兩個人很有情趣耶」、「這真的不是該跟人妻說的話耶，太曖昧了」、「晚上穿給王子看的吧」、「留言真的明顯到不行 」、「勾勾是哥哥的意思嗎？我真的會吐，謝謝 」、「超瞎到底是三小 」、「很光明正大欸，二個適合養狗的男女」、「已婚女士這樣沒有邊界感」。

另外，不少人則心疼范姜彥豐，感嘆「完全不在乎范姜看得到」、「媽的！我是范姜看到老婆這樣和對方互動，應該氣炸」、「人妻懂玩，還真的沒在在乎老公」、「雙方完全不在意老公跟小孩，天理不容欸」。