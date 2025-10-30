不只粿粿！王子IG狂撩簡廷芮「我以為喜歡我」　PTT酸爆：四處點火

▲粿粿和王子等人同遊美國。（圖／翻攝自IG）

記者周亭瑋／綜合報導

男星范姜彥豐昨（29）日公開指控，妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，而王子則發文道歉，坦承與粿粿的關係「超過朋友界線」，引爆議論。就有網友PO出截圖，表示王子不只和粿粿對話露骨，也會在IG留言狂撩簡廷芮，忍不住吐槽「是不是對人妻情有獨鍾。」

網友今在PTT曬出截圖，只見簡廷芮在IG發文，寫下「喜歡海」，結果王子竟在下方留言「我以為喜歡我」；不過，女方則打趣回應，「只可能喜歡你...後面的海」。

▲王子留言「我以為喜歡我」。（圖／翻攝自IG）

這讓原PO不以為然，直呼「王子是不是對人妻情有獨鍾，簡也是美國行的人妻，有兩個小孩了，老公也沒跟去，有些時候還貼的比粿粿還近，回國後王子還在IG下面狂撩，這樣正常嗎？」

對此，鄉民洗版狂酸，「看起來亂亂的」、「人帥真好，一般人這樣回會被當噁男」、「王子真的很會欸」、「人帥真好，羨慕萬能鑰匙」、「四處點火啊，能吃就吃」、「誰會去朋友下面留言說，我以為你喜歡我」、「人妻大將軍...我服了」、「我上次也跟同事說這句，被告騷擾」、「王子示範撩妹」。

