國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普稱習近平是老友、偉大領導人　「還會達成更多共識」

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普30日與中國國家主席習近平見面，川普在會談開始時大力讚揚習近平，稱能老友會面感到非常榮幸，雙方將建立長期良好的關係。

▲▼ 美國總統川普30日在南韓釜山與中國國家主席習近平會晤。川習會。（圖／路透）

▲美國總統川普30日在南韓釜山與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透）

CNN報導，川普與習近平在南韓釜山舉行面對面會晤，當兩人面對面坐下時，川普稱讚習近平是「偉大國家的偉大領導人」。川普還說，「我們將進行一些討論，我認為我們已經在許多事情上取得共識，現在還會再達成更多」。

此次會談在布置著白色與藍色花卉裝飾的會議室舉行，現場擺放著兩國國旗。美方陣容除了川普本人，還包括財政部長貝森特（Scott Bessent）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles），以及美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）等官員。

就在美中會談開始之前，川習兩人站在兩國國旗前方合影握手致意，介紹環節簡短，過程持續不到1分鐘。川普指出，他與習近平彼此很了解，雙方關係不錯，並暗示美中今天可能簽署貿易協議。
 

10/28 全台詐欺最新數據

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

