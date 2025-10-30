川普稱習近平是老友、偉大領導人　「還會達成更多共識」

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普30日與中國國家主席習近平見面，川普在會談開始時大力讚揚習近平，稱能老友會面感到非常榮幸，雙方將建立長期良好的關係。

▲美國總統川普30日在南韓釜山與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透）

CNN報導，川普與習近平在南韓釜山舉行面對面會晤，當兩人面對面坐下時，川普稱讚習近平是「偉大國家的偉大領導人」。川普還說，「我們將進行一些討論，我認為我們已經在許多事情上取得共識，現在還會再達成更多」。

此次會談在布置著白色與藍色花卉裝飾的會議室舉行，現場擺放著兩國國旗。美方陣容除了川普本人，還包括財政部長貝森特（Scott Bessent）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles），以及美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）等官員。

就在美中會談開始之前，川習兩人站在兩國國旗前方合影握手致意，介紹環節簡短，過程持續不到1分鐘。川普指出，他與習近平彼此很了解，雙方關係不錯，並暗示美中今天可能簽署貿易協議。

