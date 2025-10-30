　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

有前提鋪排下願見習近平　黃國昌：可以邀請他吃雞排

▲▼民眾黨立院黨團召開記者會，台灣民眾黨立院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨主席鄭麗文曾表示，若能推動兩岸和平合作，願意見中國國家主席習近平，引發熱議。對此，民眾黨主席黃國昌今（30日）被問到同樣問題時也說，不排斥見習近平，不要固步自封、自我設限，但有些重要前提需要鋪排，例如保護我方對等尊嚴，「賴清德都可以想要邀習近平喝珍珠奶茶了，為什麼我不能邀請習近平吃雞排？」

黃國昌上午接受中廣「千秋萬事」節目主持人王淺秋訪問時說，民眾黨目前為止，兩岸路線大概會延續柯文哲主席「台灣自主、兩岸和平」的主軸，從沒改變過。台灣自主的意涵很清楚，對台灣自由民主生活方式、台灣法治跟人權，希望能夠一定確保，以及現在的民主政治制度，雖然現在民主法治制度被民進黨搞得亂七八糟，但這是屬於大家共同要去捍衛的。

第二，黃國昌說，台灣不希望被中共併吞，因此在這個過程中，怎麼樣有智慧保有台灣自己自主性，但是又能夠避免兩岸之間擦槍走火，發生大家都不希望發生看到的戰爭，這個就要領導人的智慧。

黃國昌強調，那對於促進兩邊之間的溝通跟對話，民眾黨向來保持開放的態度，譬如說當初柯文哲擔任台北市長時成功舉辦世大運、雙城論壇，世大運一堆人罵他喪權辱國，但他成功讓台北提升到世界舞台，也讓蔡英文總統以總統身份出席致詞，這就是彰顯台灣主體性、讓世界看到台灣最好的方式。

至於「兩岸和平」，黃國昌說，兩岸之間需要善意的溝通跟對話，彼此之間有歧義、有不一樣的地方、有不同的政治制度，也有不同的生活方式。但另一方面，在經貿上，兩岸之間的往來非常頻繁，不管喜歡不喜歡，都是要正視的一個事情，「在這樣的情況之下，怎麼可能不對談？怎麼可能不溝通？」

黃國昌質疑，如果民進黨政府真的不溝通的話，那海基會就廢了嗎？陸委會也廢了？陸委會存在的功能，不應該是每一次只是出來開記者會，然後讓梁文傑在那邊放狠話，那不應該是他們存在的目的。他強調，從民眾黨角度來講，只要有對話、善意溝通的機會，從來都不排斥。

而被問到若有機會見習近平的話，是否願意？黃國昌說，「當然，但有一些重要的前提」，包括要怎麼保護自己對等尊嚴，要很謹慎小心鋪排。他強調，民眾黨開大門走大路，不會自己先把門關起來，「但我現在的問題，對我來講會比較尷尬，因為我還在大陸那邊黑名單上...」。

主持人王淺秋追問，若大陸方面釋出善意把黑名單取消，是否會會像館長一樣願意到大陸訪問？甚至有機會跟大陸領導人見面的機會的話？黃國昌說，「當然不排斥啊，不要固步自封，賴清德都可以想要邀習近平喝珍珠奶茶了，那為什麼我不能邀請習近平吃雞排？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
律師嘆范姜彥豐「玉石俱焚策略」　預測粿粿下一步
山本由伸扛G6背水一戰！　佛里曼大讚藍鳥新秀
三觀炸裂！粿粿曾許願「王子勾勾...」　網傻：人妻94會玩
快訊／川習會結束了！　川普秒登機返美
范姜彥豐「選1時機」爆出軌　網驚這才痛：最狠的報復
川普暗示今可能簽「美中貿易協議」　預期川習會談成功
大谷揮空頭盔噴了！　22歲新秀飆12K改寫世界大賽紀錄
粿粿搭摩天輪「曖昧一舉動被抓包」！網傻眼：超明顯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳明祺：台灣在高科技產業扮演關鍵角色　是維繫區域安全最佳夥伴

台中爆非洲豬瘟害慘豬農！補貼方案出爐　整體規模11億下週開放申請

中國公安立案偵查沈伯洋　綠批紅色恐怖：嚴重危害區域和平

APEC峰會林信義能會晤高市早苗？　林佳龍證實：我們在安排中

防疫分秒必爭！台中疫調若有困難　卓榮泰令：農業部即刻協助

有前提鋪排下願見習近平　黃國昌：可以邀請他吃雞排

林佳龍表態挺「不貪不取」林岱樺　網友灌爆臉書：龍哥你別鬧了

考慮「換駐美代表」拉攏川普圈子？　林佳龍否認：美處功能發揮很好

國安局指「中共意圖對台長臂管轄」　朱立倫：有點製造恐怖的氣氛

啟動外送產業法制化　首重保障規劃與責權承擔

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

潘瑋柏宣傳到一半「開煮泡麵」　護食怕工作人員搶：只有買一包？

李沐和舒華比韓文出絕招：歐巴～　挑戰空中瑜珈崩潰「最難的工作」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

被「地雞主」追暴紅　黑絲OL胸狠辣照曝光　本尊現身親回男朋友條件

陳明祺：台灣在高科技產業扮演關鍵角色　是維繫區域安全最佳夥伴

台中爆非洲豬瘟害慘豬農！補貼方案出爐　整體規模11億下週開放申請

中國公安立案偵查沈伯洋　綠批紅色恐怖：嚴重危害區域和平

APEC峰會林信義能會晤高市早苗？　林佳龍證實：我們在安排中

防疫分秒必爭！台中疫調若有困難　卓榮泰令：農業部即刻協助

有前提鋪排下願見習近平　黃國昌：可以邀請他吃雞排

林佳龍表態挺「不貪不取」林岱樺　網友灌爆臉書：龍哥你別鬧了

考慮「換駐美代表」拉攏川普圈子？　林佳龍否認：美處功能發揮很好

國安局指「中共意圖對台長臂管轄」　朱立倫：有點製造恐怖的氣氛

啟動外送產業法制化　首重保障規劃與責權承擔

foodpanda雙11優惠開跑　上千種日用品買1送1、外帶自取4折起

陳明祺：台灣在高科技產業扮演關鍵角色　是維繫區域安全最佳夥伴

台灣派駐烏克蘭唯一單位　貿協基輔台貿中心與30台企參加重建展

試管補助加碼最高15萬、流感疫苗2階段開打　衛福11月新制一次看

范姜彥豐心死爆料！律師嘆「玉石俱焚的策略」　預測粿粿下一步

台中爆非洲豬瘟害慘豬農！補貼方案出爐　整體規模11億下週開放申請

豬肉「禁宰禁運」補貼公布！飼料費每頭810元　肉攤停業給3萬

粿粿跨年PO影片！網抓包「王子1舉動」喊諷刺：正常情況會保持分際

王子道歉文被酸爆！網喊抓包「不當兵原因」：綠帽在別人頭上

台股27千金！　網通廠智邦挾AI需求入列

【圓滿落幕】燕子口堰塞湖壩體潰散　下游無災情...警戒正式解除

政治熱門新聞

王義川發文挺林岱樺選高雄　數千網友洗版罵翻：民進黨嫌票太多？

核三重啟　台電內部評估「最快2029年」

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

獨家專訪／與盧爭2028誰出線？　鄭麗文給答案

戰車沿路噴黑煙　十軍團：柴油引擎的正常現象

正國會突表態挺林岱樺　林佳龍：社會應給予一定空間

示警鄭麗文喊「我是中國人」衝擊2026選情　蔡正元：保證落選一大堆

周玉蔻反擊：王世堅小裡小氣上摩鐵不認帳　哪來臉皮跟我拼格調？

正國會表態力挺林岱樺　賴瑞隆、邱議瑩、許智傑各自反應曝

輝達落腳T17、18！洲美段死灰復燃成轉折　促新壽願合意解約

政院明公布移工政策精進方案　企業替本勞加薪2千元能多聘一人

考慮「換駐美代表」拉攏川普圈子？　林佳龍否認：美處功能發揮很好

獨家專訪／虎口下的黨主席！　鄭麗文：當選意謂國民黨最後一搏

獨家專訪／鄭麗文幫賴清德喊冤　他變麻煩製造者因完全配合美國

更多熱門

相關新聞

今有望簽美中貿易協議　川普預期會談成功

今有望簽美中貿易協議　川普預期會談成功

美國總統川普與中國國家主席習近平30日齊聚南韓釜山會晤，美中現已展開閉門會談。川普預期這場會晤將取得成功，美中貿易協議可能在今（30日）簽署。

川普稱習近平是老友：還會達成更多共識

川普稱習近平是老友：還會達成更多共識

川普私下談話曝光　川習會可能持續4小時

川普私下談話曝光　川習會可能持續4小時

習近平告訴川普：我們作為掌舵人　應讓中美關係平穩前行

習近平告訴川普：我們作為掌舵人　應讓中美關係平穩前行

美前國務卿籲川普「堅守對台承諾」

美前國務卿籲川普「堅守對台承諾」

關鍵字：

民眾黨黃國昌習近平

讀者迴響

熱門新聞

晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

王子、粿粿出手了！

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中

即／隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹身分曝光

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密

快訊／旺宏法說會變法會！連虧9季爆量跌停　吳敏求預告回歸

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

桃園少婦約男大生多人運動！還懷小王的種

隧道有鬼恐怖照瘋傳　警調監視器拍到3人

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」　網朝聖3年前照

更多

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面