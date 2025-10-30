有前提鋪排下願見習近平　黃國昌：可以邀請他吃雞排

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨主席鄭麗文曾表示，若能推動兩岸和平合作，願意見中國國家主席習近平，引發熱議。對此，民眾黨主席黃國昌今（30日）被問到同樣問題時也說，不排斥見習近平，不要固步自封、自我設限，但有些重要前提需要鋪排，例如保護我方對等尊嚴，「賴清德都可以想要邀習近平喝珍珠奶茶了，為什麼我不能邀請習近平吃雞排？」

黃國昌上午接受中廣「千秋萬事」節目主持人王淺秋訪問時說，民眾黨目前為止，兩岸路線大概會延續柯文哲主席「台灣自主、兩岸和平」的主軸，從沒改變過。台灣自主的意涵很清楚，對台灣自由民主生活方式、台灣法治跟人權，希望能夠一定確保，以及現在的民主政治制度，雖然現在民主法治制度被民進黨搞得亂七八糟，但這是屬於大家共同要去捍衛的。

第二，黃國昌說，台灣不希望被中共併吞，因此在這個過程中，怎麼樣有智慧保有台灣自己自主性，但是又能夠避免兩岸之間擦槍走火，發生大家都不希望發生看到的戰爭，這個就要領導人的智慧。

黃國昌強調，那對於促進兩邊之間的溝通跟對話，民眾黨向來保持開放的態度，譬如說當初柯文哲擔任台北市長時成功舉辦世大運、雙城論壇，世大運一堆人罵他喪權辱國，但他成功讓台北提升到世界舞台，也讓蔡英文總統以總統身份出席致詞，這就是彰顯台灣主體性、讓世界看到台灣最好的方式。

至於「兩岸和平」，黃國昌說，兩岸之間需要善意的溝通跟對話，彼此之間有歧義、有不一樣的地方、有不同的政治制度，也有不同的生活方式。但另一方面，在經貿上，兩岸之間的往來非常頻繁，不管喜歡不喜歡，都是要正視的一個事情，「在這樣的情況之下，怎麼可能不對談？怎麼可能不溝通？」

黃國昌質疑，如果民進黨政府真的不溝通的話，那海基會就廢了嗎？陸委會也廢了？陸委會存在的功能，不應該是每一次只是出來開記者會，然後讓梁文傑在那邊放狠話，那不應該是他們存在的目的。他強調，從民眾黨角度來講，只要有對話、善意溝通的機會，從來都不排斥。

而被問到若有機會見習近平的話，是否願意？黃國昌說，「當然，但有一些重要的前提」，包括要怎麼保護自己對等尊嚴，要很謹慎小心鋪排。他強調，民眾黨開大門走大路，不會自己先把門關起來，「但我現在的問題，對我來講會比較尷尬，因為我還在大陸那邊黑名單上...」。

主持人王淺秋追問，若大陸方面釋出善意把黑名單取消，是否會會像館長一樣願意到大陸訪問？甚至有機會跟大陸領導人見面的機會的話？黃國昌說，「當然不排斥啊，不要固步自封，賴清德都可以想要邀習近平喝珍珠奶茶了，那為什麼我不能邀請習近平吃雞排？」