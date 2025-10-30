　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

性侵7女殺2人！好萊塢「惡魔製片」重判146年　女警勇敢作證卻殉職

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲ 克雷文在宣判前幾天不幸殉職。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

好萊塢製片人大衛皮爾斯（David Pearce）因性侵謀殺案被判處146年重刑，不幸的是，其中一名受害者、25歲女警官克雷文（Lauren Craven）在罪犯宣判前數日因公殉職，趕赴救援一場翻車意外時遭撞身亡。

根據《紐約時報》，洛杉磯高等法院29日對皮爾斯進行宣判，法官亨特（Eleanor Hunter）直言，「你是最惡劣的罪犯，皮爾斯先生」，譴責他用「洛杉磯風格的魅力，梳得油亮的頭髮和噘嘴表情」迷惑受害者。

皮爾斯因謀殺24歲模特兒吉爾斯（Christy Giles）和26歲友人卡布拉萊斯阿索拉（Hilda Marcela Cabrales-Arzola），以及性侵7名女性被判刑。

皮爾斯犯罪手法極其殘忍，他2021年11月在洛杉磯一場派對上將這2名年輕女子誘騙到住處，提供摻有芬太尼的古柯鹼和被下藥的酒類，導致她們因藥物過量身亡。

目擊者安斯巴赫（Michael Ansbach）作證指出，當他懇求皮爾斯撥打911求救時，皮爾斯冷血回應，「死掉的女孩不會說話。」隨後皮爾斯將兩名女子塞進自己的轎車上，分別棄屍於2家不同醫院門前。

女警克雷文則於2020年在昏迷狀態下遭皮爾斯性侵，儘管經歷創傷，她仍堅持追求理想，去年2月加入拉梅薩（La Mesa）警察局。她在求職過程中曾寫道，「為他人服務一直是我的熱忱，我從未懷疑過成為執法人員就是我的使命。」

然而，她20日晚間在聖地牙哥東北方的8號州際公路發現一起翻車事故，透過無線電回報後立即下車前往救援，這時卻遭另一輛車撞擊，引發連環車禍，最終傷重身亡。拉梅薩警察局發文哀悼，「克雷文警官最後時刻的行為體現了她對服務和他人安全的堅定奉獻。」

檢察官瑪麗安諾（Catherine Mariano）在法庭上特別表彰克雷文出面作證的勇氣，稱她的執法生涯部分受到遭性侵遭遇的啟發。其他受害者也在法庭上痛批皮爾斯的罪行，其中一名被害人哭訴，「他粉碎我對周遭世界的信任，我長期活在恐懼中。」

吉爾斯的母親達斯蒂（Dusty Giles）在宣判後表示，「我相信皮爾斯純粹是遵從個人快感的反社會人格，連他母親都為養育出這樣的怪物向我道歉。」她強調女兒沒有毒癮，「不是你該帶回家玩弄後像垃圾一樣丟棄的玩物。」

皮爾斯自2007年開始攻擊女性，犯行持續長達15年，直到因謀殺案被捕才停止。他自稱是「夜生活推廣者」和電影製片人，實際上幾乎沒有真正的作品。

法官最終判處皮爾斯每項謀殺罪25年徒刑至終身監禁，6項性侵罪各15年至終身監禁，另一項性侵罪6年，總刑期達146年。但皮爾斯直到宣判當天仍堅稱無罪，聲稱兩名女子的死亡只是意外。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
山本由伸扛G6背水一戰！　佛里曼大讚藍鳥新秀
三觀炸裂！粿粿曾許願「王子勾勾...」　網傻：人妻94會玩
快訊／川習會結束了！　川普秒登機返美
范姜彥豐「選1時機」爆出軌　網驚這才痛：最狠的報復
川普暗示今可能簽「美中貿易協議」　預期川習會談成功
大谷揮空頭盔噴了！　22歲新秀飆12K改寫世界大賽紀錄
粿粿搭摩天輪「曖昧一舉動被抓包」！網傻眼：超明顯
快訊／日央維持利率不變　日圓匯價微貶

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「川習會」結束了！閉門會談1小時40分　川普秒登機返美

性侵7女殺2人！好萊塢「惡魔製片」重判146年　女警勇敢作證卻殉職

MUJI超夯「睡眠噴霧」爆細菌汙染！　日本宣布回收60萬瓶

川普「獲贈新羅王冠」表情　英媒分析：他難掩興奮

川普親民一面曝光！入住韓飯店「秒點這道餐」　主動跟員工合照

泰議員「穿粉紅泰服」進國會遭轟！　王太后逝世全場黑衣哀悼

川普暗示今可能簽「美中貿易協議」　預期川習會談成功

9歲男童利刃弒母！　巴西媽媽瀕死哀喊「給我最後一個擁抱」

美商務部長盧特尼克證實：美韓貿易協議「不包括」半導體關稅！

川普稱習近平是老友、偉大領導人　「還會達成更多共識」

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

潘瑋柏宣傳到一半「開煮泡麵」　護食怕工作人員搶：只有買一包？

李沐和舒華比韓文出絕招：歐巴～　挑戰空中瑜珈崩潰「最難的工作」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

被「地雞主」追暴紅　黑絲OL胸狠辣照曝光　本尊現身親回男朋友條件

「川習會」結束了！閉門會談1小時40分　川普秒登機返美

性侵7女殺2人！好萊塢「惡魔製片」重判146年　女警勇敢作證卻殉職

MUJI超夯「睡眠噴霧」爆細菌汙染！　日本宣布回收60萬瓶

川普「獲贈新羅王冠」表情　英媒分析：他難掩興奮

川普親民一面曝光！入住韓飯店「秒點這道餐」　主動跟員工合照

泰議員「穿粉紅泰服」進國會遭轟！　王太后逝世全場黑衣哀悼

川普暗示今可能簽「美中貿易協議」　預期川習會談成功

9歲男童利刃弒母！　巴西媽媽瀕死哀喊「給我最後一個擁抱」

美商務部長盧特尼克證實：美韓貿易協議「不包括」半導體關稅！

川普稱習近平是老友、偉大領導人　「還會達成更多共識」

陳明祺：台灣在高科技產業扮演關鍵角色　是維繫區域安全最佳夥伴

台灣派駐烏克蘭唯一單位　貿協基輔台貿中心與30台企參加重建展

試管補助加碼最高15萬、流感疫苗2階段開打　衛福11月新制一次看

范姜彥豐心死爆料！律師嘆「玉石俱焚的策略」　預測粿粿下一步

台中爆非洲豬瘟害慘豬農！補貼方案出爐　整體規模11億下週開放申請

豬肉「禁宰禁運」補貼公布！飼料費每頭810元　肉攤停業給3萬

粿粿跨年PO影片！網抓包「王子1舉動」喊諷刺：正常情況會保持分際

王子道歉文被酸爆！網喊抓包「不當兵原因」：綠帽在別人頭上

台股27千金！　網通廠智邦挾AI需求入列

菲女來台不知懷孕上抖音買調經藥　突生男嬰涉殺害棄屍徬惶現身

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

國際熱門新聞

「川習會」結束了　閉門會談1小時40分

俄「末日武器」海神核魚雷成功！　引發毀滅性放射海嘯

車諾比驚見藍色狗狗　可能原因曝光

川普指示美國開始「測試核武」

鮑爾放鷹　美股收盤走勢分歧

2天處決2000人　衛星照驚見「土地染紅」

川普稱習近平是老友：還會達成更多共識

CNN：台灣考慮換駐美代表拉攏川普圈

即／微軟Azure大規模故障　Xbox、365都斷

Google母公司財報超預期　盤後大漲6％

LIVE／川習會登場！　睽違6年會晤

聯準會12月降息1碼　鮑爾：並非板上釘釘

川普：憲法不允許他角逐第3任總統　直嘆真可惜

「川習會」今登場！　韓媒：川普午前趕返白宮

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

王子、粿粿出手了！

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中

即／隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹身分曝光

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密

快訊／旺宏法說會變法會！連虧9季爆量跌停　吳敏求預告回歸

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

桃園少婦約男大生多人運動！還懷小王的種

隧道有鬼恐怖照瘋傳　警調監視器拍到3人

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」　網朝聖3年前照

更多

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面