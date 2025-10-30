性侵7女殺2人！好萊塢「惡魔製片」重判146年　女警勇敢作證卻殉職

▲ 克雷文在宣判前幾天不幸殉職。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

好萊塢製片人大衛皮爾斯（David Pearce）因性侵謀殺案被判處146年重刑，不幸的是，其中一名受害者、25歲女警官克雷文（Lauren Craven）在罪犯宣判前數日因公殉職，趕赴救援一場翻車意外時遭撞身亡。

根據《紐約時報》，洛杉磯高等法院29日對皮爾斯進行宣判，法官亨特（Eleanor Hunter）直言，「你是最惡劣的罪犯，皮爾斯先生」，譴責他用「洛杉磯風格的魅力，梳得油亮的頭髮和噘嘴表情」迷惑受害者。

皮爾斯因謀殺24歲模特兒吉爾斯（Christy Giles）和26歲友人卡布拉萊斯阿索拉（Hilda Marcela Cabrales-Arzola），以及性侵7名女性被判刑。

皮爾斯犯罪手法極其殘忍，他2021年11月在洛杉磯一場派對上將這2名年輕女子誘騙到住處，提供摻有芬太尼的古柯鹼和被下藥的酒類，導致她們因藥物過量身亡。

目擊者安斯巴赫（Michael Ansbach）作證指出，當他懇求皮爾斯撥打911求救時，皮爾斯冷血回應，「死掉的女孩不會說話。」隨後皮爾斯將兩名女子塞進自己的轎車上，分別棄屍於2家不同醫院門前。

女警克雷文則於2020年在昏迷狀態下遭皮爾斯性侵，儘管經歷創傷，她仍堅持追求理想，去年2月加入拉梅薩（La Mesa）警察局。她在求職過程中曾寫道，「為他人服務一直是我的熱忱，我從未懷疑過成為執法人員就是我的使命。」

然而，她20日晚間在聖地牙哥東北方的8號州際公路發現一起翻車事故，透過無線電回報後立即下車前往救援，這時卻遭另一輛車撞擊，引發連環車禍，最終傷重身亡。拉梅薩警察局發文哀悼，「克雷文警官最後時刻的行為體現了她對服務和他人安全的堅定奉獻。」

檢察官瑪麗安諾（Catherine Mariano）在法庭上特別表彰克雷文出面作證的勇氣，稱她的執法生涯部分受到遭性侵遭遇的啟發。其他受害者也在法庭上痛批皮爾斯的罪行，其中一名被害人哭訴，「他粉碎我對周遭世界的信任，我長期活在恐懼中。」

吉爾斯的母親達斯蒂（Dusty Giles）在宣判後表示，「我相信皮爾斯純粹是遵從個人快感的反社會人格，連他母親都為養育出這樣的怪物向我道歉。」她強調女兒沒有毒癮，「不是你該帶回家玩弄後像垃圾一樣丟棄的玩物。」

皮爾斯自2007年開始攻擊女性，犯行持續長達15年，直到因謀殺案被捕才停止。他自稱是「夜生活推廣者」和電影製片人，實際上幾乎沒有真正的作品。

法官最終判處皮爾斯每項謀殺罪25年徒刑至終身監禁，6項性侵罪各15年至終身監禁，另一項性侵罪6年，總刑期達146年。但皮爾斯直到宣判當天仍堅稱無罪，聲稱兩名女子的死亡只是意外。