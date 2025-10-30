台灣人過半肥胖　醫揭「越南人超瘦」4大習慣：減重不靠節食

▲越南招牌美食河粉。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

有「亞洲最瘦國家」之稱的越南，近年被聯合國點名是東南亞「肥胖上升最快的國家」之一。肥胖專科醫師安欣瑜解答，越南人能這麼瘦有4大原因，而之所以正在「變胖」，背後原因其實也與台灣差不多，因此提醒想瘦的朋友，「減重不是要你節食，是要你吃得像越南人。」

安欣瑜近日在粉專透露，她和同事飛往越南河內旅遊，一邊觀察這個「亞洲最瘦的國家」，因為根據越南胡志明市的研究資料，越南人過重（BMI ≥ 23 且 < 27.5）約27.5％，肥胖（BMI ≥ 27.5）約5.7％，相較之下，台灣成人一半以上屬於肥胖或過重。

安欣瑜分析，越南人吃得開心、活動量又高，之所以能這麼瘦，有4大原因：

一、飲食習慣很「原型」

河粉、春捲、涼拌菜裡全是蔬菜、香草、豆芽，還有大量海鮮，不僅新鮮，還低油、低糖，自然熱量密度低、飽足感高。

二、飯湯比例剛好

越南人的飯桌上湯湯水水是靈魂，一碗湯就能延長吃飯時間，吃得慢、吃得少，胃也比較舒服。

三、動得多、坐得少

越南人很少長時間久坐，從路邊擺攤、騎車、搬貨，到晚餐後散步聊天，活動量滿滿。

四、份量剛好

越南人的外食「碗小菜多」、含糖飲料分量也不大，自然不容易攝取過量。

不過，安欣瑜也指出，越南近年被聯合國點名是東南亞肥胖上升最快國家之一，原因其實台灣也很熟悉，就是外送平台崛起、速食連鎖變多、含糖飲料狂熱，上班族久坐、孩子課業壓力大，「吃得多、動得少」這股潮流，「一樣淹到他們那裡去了。」

安欣瑜說，現在她的減重門診也多了不少越南面孔，關鍵其實在於飲食型態，因為這些越南人在家鄉吃滿桌青菜、魚湯、香草、涼拌菜，結果到了台灣因為工作忙、外食多，把手搖杯當水喝，體重默默上升。

安欣瑜提醒，減重不是要你節食、是要你「吃得像越南人」，吃原型食物、多蔬菜香草、飯湯比例剛好、少一點加工跟含糖飲料，多動一點、多笑一點，自然與肥胖說掰掰。