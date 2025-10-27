這碗「台味甜品」好吃又抗老！減重醫：每天吃還能助減脂

▲蕭捷健表示，紅豆湯具有多重功效，能夠抗氧化、抗老化，還能幫助減脂。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

台灣有許多特色甜點，如果吃對的話，滿足口腹的同時還能兼顧健康。減重醫師蕭捷健指出，日常常見的紅豆甜湯，不僅能滿足口腹之慾，還具備多重功效，「每天吃這碗『甜湯』，竟然能抗氧化、抗老化，還幫助減脂」。他強調，紅豆富含植物性鐵、蛋白質與花青素，是價格親民卻營養豐富的天然食材。

蕭捷健表示，許多人因怕胖或怕血糖升高而不敢吃甜食，但紅豆屬於「慢速釋放」澱粉，升糖指數僅35，比地瓜低一半，能穩定血糖並延長飽足感。他特別提醒，紅豆最珍貴的營養藏在外皮中，紅豆皮含有高濃度花青素，具強效抗氧化力，能抑制發炎與中和自由基，有助延緩老化。

他也指出，與紅肉中易引起氧化壓力的血紅素鐵不同，紅豆的植物性鐵吸收速度較慢，不易造成體內「鐵過量」，更能維持細胞平衡，降低動脈硬化與老化風險。

至於烹煮方式，蕭捷健建議不必繁瑣泡豆，只需將紅豆洗淨加水，使用電子鍋「糙米模式」即可煮出鬆軟紅豆湯。可依個人口味加入羅漢果糖或甜菊糖調味，一次煮一鍋冷藏保存，飯後或下午茶時取代高熱量點心最合適。

他最後提醒，吃對甜品也能讓身體更年輕、更輕盈，紅豆甜湯正是結合美味與健康的天然選擇。