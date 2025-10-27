美越敲定貿易協定倒數！越南開放美貨、部分商品可望「免關稅」

▲川普26日在馬來西亞吉隆坡舉行的東南亞國家協會峰會，與越南總理范明正（Pham Minh Chinh）握手。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美越關係迎來重大突破！白宮26日宣布，美國與越南即將在未來幾周內敲定一項貿易協定，除維持對大多數越南銷美商品課徵20%關稅外，部分產品關稅可望降至零。雙方並強調，這項協定將為兩國出口商提供「前所未有的市場准入機會」。

根據美越聯合聲明，雙方已就「互惠、公平、平衡」的貿易協定框架達成共識，未來將完成國內程序並簽署協定。作為回報，越南承諾對幾乎所有美國商品提供「優惠准入」，並將簡化美國醫療器材與藥品進口核准流程，同時允許符合美國安全與排放標準的汽機車進入越南市場。

聲明指出，雙方除了關稅減免外，也將合作處理非關稅壁壘，並在供應鏈韌性、智慧財產權及出口管制領域展開協作，防止逃稅與不公平貿易行為。白宮形容，這將是美越經貿關係「邁向新時代」的重要一步。

美國總統川普7月曾宣布對越南多數產品課徵20%關稅，並對經由越南轉運的第三國貨物課40%稅率。越南是美國最大出口市場之一，去年對美貿易順差達1230億美元。分析認為，若協議順利簽署，將有助於緩解雙方貿易緊張，也為美國亞太經貿戰略注入新動能。