共和黨4人倒戈！　美參議院否決川普全球關稅政策

▲美國參議院以51票對47票通過決議，否決川普針對超過100個國家實施的全球關稅政策。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國參議院30日以51票對47票通過決議，否決總統川普（Donald Trump）針對超過100個國家實施的全球關稅政策。這項被稱為「對等關稅」（reciprocal tariffs）的措施原由川普以行政命令推行，如今卻因4名共和黨議員倒戈，最終在參院遭到否決。

四名共和黨議員倒戈 與民主黨聯手通過決議

這項決議案獲得所有民主黨議員支持，並有4名共和黨議員倒戈，分別是緬因州參議員柯林斯（Susan Collins）、肯塔基州參議員麥康奈（Mitch McConnell）與保羅（Rand Paul），以及參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）。

這也是共和黨人本週第三次與民主黨攜手，在關稅議題上對川普投下反對票，前兩次分別是針對巴西與加拿大的關稅政策。

川普亞洲行簽貿易協議 參院同步表達不滿

投票時機恰逢川普結束亞洲行，期間他與中國達成協議，雙方同意降低進口中製商品關稅，同時中國也將增加購買美國黃豆，以緩解貿易戰造成的農業壓力。不過，這項全球關稅措施在國內卻引發兩黨不滿，認為川普越權繞過國會，削弱國會對貿易政策的監督角色。

眾院難跟進 民主黨議員：川普會被這信號震撼

雖然參院已通過決議，但眾議院預料不會採取相同行動。共和黨稍早通過一項內規，禁止任何關於關稅的決議案進入表決程序。

維吉尼亞州民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）指出，這場表決雖具象徵意義，但仍可能對川普產生實質影響，「我在川普第一任期學到，他其實會對這種事情有所反應。當看到共和黨人開始反對他的政策，即使只是少數，也會讓他印象深刻，甚至改變行為。」