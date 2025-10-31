　
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

宣告重回蒸汽彈射？　川普：花幾十億製造愚蠢的電動系統

▲▼美軍核動力航空母艦卡爾文森號抵達中東，F-35C匿蹤戰機執行任務時起飛。（圖／達志影像／美聯社）

▲F-35C在核動力航母卡爾文森號使用蒸汽彈射準備起飛。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）再次拋下震撼彈，近日在日本橫須賀海軍基地登上航母「華盛頓號」（USS George Washington CVN-73）時指出，打算簽署總統行政令，要求美國海軍在新的航空母艦上重新使用蒸汽彈射器，甚至直言批評美國海軍「花了幾十億美元製造愚蠢的電動系統」。

綜合外電報導，川普在向駐日美軍官兵發表演說時，表達對福特級核動力航母採用電磁彈射器和液壓升降機的不滿。他說，「花了數十億美元去建造這個愚蠢的電磁彈射器，問題是電磁一壞，你得派人去麻省理工找世界上最頂尖的人才，安排他們飛過來修理，這簡直荒謬。」

川普表示，電磁彈射成本高昂，即使有頂尖專家維護，也常常無法正常運作。相比之下，蒸汽彈射已經服役50年，性能可靠。他指出，「我們用了 50 年的蒸汽彈射器，運轉良好，所以我們要回歸蒸汽。」同時也強調將以行政命令強制改變。

▼美國總統川普。（圖／達志影像）

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像）

事實上這已是川普自2019年的第一任期後再次於駐日美軍基地發表對電磁彈射的不滿，當時他在登上「黃蜂號」（USS Wasp）兩棲攻擊艦時表示，「蒸氣彈射系統已經安穩的用了65年，但因為接下來將要使用的電磁彈射系統，我們竟然超支9億美元，實在是太瘋狂又太昂貴。我知道下一代航母需要創新，但投入這麼多錢實在太誇張了！繼續用蒸汽彈射器不行嗎？」

會讓川普接連公開批評電磁彈射器，最主要還是福特級航母在實際運作中頻繁發生故障。據《動力》（The Drive）網站指出，福特號航母在服役前的747次電磁彈射測試中，總共發生10次嚴重故障，遠超美國海軍平均4166次彈射出現一次嚴重故障的標準。即使2019年正式服役後問題仍未解決，至今還是無法安全彈射與降落F-35C戰機。

▼ 福特級航艦。（圖／ U.S. Navy）

▲▼ 福特級航艦。（圖／ U.S. Navy）

宣告重回蒸汽彈射？　川普：花幾十億製造愚蠢的電動系統

兩次元首對談「未提台灣」 陸官媒評：中美關係向好台灣能讀懂？

大陸國家主席習近平與美國總統川普昨（30）日在韓國釜山舉行面對面會晤，也是兩人時隔6年的再次會面。對於外界關注的「台灣議題」，根據雙方事後公佈的消息，並沒有成為雙方交換意見的話題之一。對此，大陸官媒《環球時報》評論稱，這場元首會晤，實際上釋放出中美關係回暖的重要訊號，對台灣社會具有深遠啟示意義。

共和黨4人倒戈　美參議院否決川普關稅政策

美出口管制變交易籌碼　川普因稀土讓步

川普重啟核武測試　俄中回應了

川普讓步求合作　外媒：各環節都敗給習近平

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

