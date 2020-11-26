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國際火線／老爸或伊凡卡，川普必將再圓總統夢？

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▲▼伊凡卡。（圖／達志影像／美聯社）

老爸或伊凡卡，未來哪一個川普會選總統？ (圖／達志影像／美聯社)

記者朱錦華／特稿

To be, or not to be。美國總統川普目前正陷入是否要承認敗選的長考。許多人勸他應該當機立斷，4年後再捲土重來，時猶未晚，免得歹戲拖棚，只會輸得更難看。

這是個好主意。不過，川普4年後能否甜蜜復仇，並非由他說了算，主要是看拜登未來4年的政績。他接下的是一個挑戰重重、情勢嚴峻的美國(例如新冠疫情)。如果他做得不好、或健康上發生什麼變化，川普重返白宮的機會就很高。

明年起參議院由誰掌控仍是未知數，如果最終仍是是落入共和黨手中，三不五時對拜登的提名人選或提出的法案施展「絆馬索」，那，川普「王者再臨」的機會就更高了。

然而如果川普遲遲不肯承認敗選，勢必激起多數選民的反感。請神容易送神難，一個「只想上台，不肯下台」的總統，美國選民真的想要嗎？那川普為什麼至今始終不肯認輸呢？我想原因可能有三。

一，好勝要強的川普不喜歡輸的感覺。要他承認輸了，簡直比死還難過。所以，跟小孩子一樣，他還在鬧脾氣，需要時間讓他慢慢認清楚這個殘酷的世界。

二， 川普原本規畫是至少做兩任的。若是第二任做得好，他很可能推動修憲，讓自己有第三、第四任期。這並非開玩笑。在今年一次總統造勢活動中，當支持者對著他高喊：Four more years(再來四年)時，川普反問說：What about twelve years(12年怎麼樣)？

這才是他的心裡話。川普信奉的是強人政治。而強人，是要做一輩子的。所以，川普最「尬意」的好朋友，是普丁、習近平、金正恩……。

本來，以川普強打「抗中經濟牌」的力道和成效，在川粉堅強力挺下，他要完成「余又任」、「吾三連」並非不可能。無奈，天外飛來新冠病毒，狙擊了他的「萬年總統夢」。

如果他在現在認輸，連霸中斷，4年後一切又得重頭再來，就算當選，年事已高，時局已變，未來連任更難，連霸大業恐將變成空笑夢，倒不如現在卯起來拼翻盤，連任或許還有一絲生機。

三，川普在施政或個人行為上有不少爭議之處(例如被指通俄、或涉嫌逃稅)，容易惹來官司。一旦承認敗選，缷下總統身分，很可能面臨「當選過關，落選被關」的危機。這是自視極高的川普絕對無法接受的。

不過，無論未來官司他是否平安過關，4年後「川普」還是極有可能捲土重來。我意思是說，除了老爸本尊之外，他的兒子、女兒都有可能「代父出征」，尤其是很有政治明星氣質的伊凡卡。

4年後有可能出現讓人始料未及的劇本。譬如說，即將高齡78歲的拜登因為健康因素無法競選連任。若是由副總統賀錦麗出馬，恐怕很難對抗「復仇者」川普。到時候，民主黨可能請出他們的「人氣王」：前總統歐巴馬來迎戰(川普可以回鍋，歐巴馬為什麼不行？)。

另有一種可能的對戰組合是：拜登無法、或放棄競選連任。川普則無法、或放棄挑戰，改由女兒出征。這時候的總統大選，很可能是由伊凡卡對決賀錦麗。這將是有史以來最有可看性的一次美國總統大選。

我的看法是：就算4年後的大選這兩位女中豪傑沒碰上，但兩人仍很年經，未來捉對廝殺的機會，還是很大。不信？走著瞧！

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