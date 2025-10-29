發表「畢業感言」！　朱立倫：國民黨要為台灣全民非只顧政黨立場

▲朱立倫黨主席任內最後一次主持中常會。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨新任主席鄭麗文將在11月1日走馬上任，今（29日）是現任主席朱立倫最後一次主持中常會。朱立倫發表談話時重申「親美、友日、和陸」立場，並強調，國民黨的政策是為台灣全民的，不是政黨立場，一個台灣的角度出發，都要為台灣好。

朱立倫今下午出席任內最後一次中常會，發表談話指出，今天是最後一次主持中常會，非常感謝全黨好朋友，過去四年團結一致，面對所有挑戰，包含2022縣市長選舉、2024總統大選、2025大罷免，一切都在全體同志志工黨工團結一致，才能一關一關的過，一步一步克服，非常謝謝大家的辛勞跟努力。

朱立倫提到，國民黨是創建中華民國的政黨，永遠都以中華民國為本，我們只有一個台灣，所以不論國家安全、國防外交所有重要的政策，都是以台灣最大的利益出發，對中華民國最有利的角度捍衛。

朱立倫說明，當美國、日本正在談判重大經貿政策，今天跟韓國在協調最後的美韓貿易協定，明天更是全世界關心的川習會，也就是美中之間要怎麼面對重大議題，從台灣角度，我們認為，只要對中華民國有利、對台灣安全、經貿有利都支持，當然深刻希望美中第五回合貿易談判有成果，降低雙邊衝突，減緩國際經貿環境困境。在兩岸議題上，更堅定維護台海和平為目標。

朱立倫重申，國民黨「親美、友日、和陸」缺一不可，親美絕對不能依美，必須透過華府、北京、台北，大家一起努力，創造更好的和平環境。國民黨的政策是為台灣、全民的，不是政黨立場，今天執政黨或許跟國民黨有不同立場，但要一個台灣的角度出發，都要為台灣好。

朱立倫也說，台灣只有一個政府，當天災來的時候，不管在花蓮、屏東、高雄、台灣任何一個地方，或是疫情來，非洲豬瘟發生在台中，都是一個台灣，民眾不會分在哪個地方，更認為政府是一個政府，沒有什麼中央、地方政府，民進黨執政最大的問題，就是只要是國民黨執政，先推給地方政府，這對嗎？

「我們是一個國民黨」，朱立倫說，國民黨好我們就好、就強，這次黨主席選舉競爭激烈，但選後第一時間他跟鄭麗文通電話，就說一定要團結，期待國民黨更好更強，相信在鄭麗文帶領下大家團結一致。

朱立倫也說，上周他跟鄭麗文見面，詳細談了很多包括人事、預算、黨務、選務都做了最好的溝通，也希望做最適切的安排，星期一李乾龍秘書長跟黃健庭秘書長還有多位黨務幹部做了明確交接，這些都是4年前沒有的，包括為何要總辭，就是給鄭麗文最大的空間，不要造成新任主席困擾，「我們是一個國民黨」，期待星期六在黨代表大會中，團結一致共同迎戰未來，立法院黨團也好，一個國民黨團結一致，台灣會更好，一個政府不分彼此，才能幫民眾解決問題，一個台灣大家團結一致，才能讓台灣會更好。

