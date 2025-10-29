賴清德首度表態：反對推進統一　強化國防非挑釁是要維持現狀

▲總統賴清德主持114年11月份將官晉任授階典禮。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德29日主持114年11月份將官晉任授階典禮時，首度公開表達「反對推進統一」的態度。他在談話中強調，台灣要堅定地「反併吞、反侵略、反對推進統一」，強化國防不是挑釁，是為了維持現狀，守護台灣的民主與生活方式，投資國防就是投資和平。

賴清德在致詞時表示，中共當前持續在台灣周邊海空域進行灰色地帶侵擾，不僅對我們的國防安全造成壓力，也對區域的和平及全球經濟發展帶來威脅。因此，他認為，台灣除了要展現守護家園的決心，更要堅定反併吞、反侵略、反對推進統一，我們強化國防不是為了挑釁，而是為了維持現狀、守護台灣的民主與生活方式。

賴清德表示，台灣要持續提升不對稱戰力，導入先進科技與裝備，朝「新訓練、新思維、新裝備、新科技」等方向前進，讓國軍更加現代化與彈性化，他也期勉國軍共同為這個目標努力，並落實到國軍各部隊，唯有以實力守護和平，台灣才能穩定前行。

同時，賴清德也恭喜梁庭蔚、李振華、胡志華、羅偉中4位晉任少將。他說，梁庭蔚在樺加沙颱風救災期間，全程協助執行任務、整合地方聯繫，盡忠職守；而李振華在空作部任內，負責兵力派遣與航線設計，成效卓著。

賴清德接著提到，胡志華是幻象戰機單機性能展示飛行員，多次參與國際交流，表現優異；至於羅偉中，則是在國防大學督導招生與課務等改革，成績良好。

最後，賴清德說，樺加沙颱風對花蓮造成嚴重災情，國軍第一時間投入救災、深入山區部落，協助清淤、消毒等工作，讓居民能夠早日重建家園。他認為，這些辛勞彰顯了「守護人民、服務人民」國軍重要的精神，因此他再次向全體國軍弟兄姊妹致上最高謝意。