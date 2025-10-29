赴陸見宋濤遭民進黨開轟　蕭旭岑：9成民意支持兩岸維持溝通管道

▲宋濤會見蕭旭岑。（圖／記者任以芳攝）



記者崔至雲／台北報導

馬英九基金會執行長蕭旭岑即將接任國民黨副主席，昨（28日）與中國國台辦主任宋濤會面，民進黨29日轟，蕭旭岑尚未正式上任就急赴中國「領旨」，顯示中共統戰對象已重新鎖定國民黨核心。對此，蕭旭岑回應，國民黨推動兩岸和平和解，符合絕大多數台灣人利益，近九成民意支持兩岸維持溝通管道。

宋濤與蕭旭岑昨在天津會面，聲稱兩岸關係邁入「新階段」並「推進統一」。民進黨團幹事長鍾佳濱今表示，請未來的國民黨蕭副主席趕快告訴中共，「收回你那一隻骯髒的手」，台灣人民的人身安全、台灣國家主權，是不容你們用這種跨境管轄、跨境鎮壓的方式來威嚇。

民進黨也說，中共在國民黨主席選舉期間多次介入操作，選後習近平更發賀電要求「推進統一」，如今蕭旭岑尚未正式上任就急赴中國「領旨」，顯示中共統戰對象已重新鎖定國民黨核心，所謂「兩岸新階段」實為「統戰新階段」。

針對民進黨與立院黨團的說法，蕭旭岑則表示，國民黨推動兩岸和平和解，符合絕大多數台灣人利益，近九成民意支持兩岸維持溝通管道，民進黨這些政客沒本事維持台海和平與兩岸關係，又阻止國民黨守護台灣人利益，是在扯台灣人後腿，對不起台灣人。他痛批民進黨政客無恥又無能，這種政治惡鬥的攻擊，沒有回應的價值。