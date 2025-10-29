　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨副秘書長清空辦公室　自曝這裡開過很多祕密會議、聽過驚人八卦

▲國民黨副秘書長江俊霆清空辦公室。（圖／翻攝自Facebook／江俊霆）

▲國民黨副秘書長江俊霆清空辦公室。（圖／翻攝自Facebook／江俊霆）

記者郭運興／台北報導

前立委鄭麗文日前當選新任國民黨主席，預計於11月1日舉行的全代會正式交接。對此，即將卸任的國民黨副秘書長江俊霆今（29日）貼出「辦公室清空照」表示，自己清得太乾淨了，四年來，這個房間來過很多重要人物，也開過很多秘密會議，也聽到很多驚人八卦，至於要不要解密，那就…哈哈哈。

江俊霆貼出照片表示，自己把辦公室清得太乾淨了。「Empty rooms echo softly — not with loss, but with the promise of beginnings」，難得撂英文，自己來翻譯一下，清空的是房間，不是心，新的世界，正從你留白的地方開始。

江俊霆幽默表示，四年來，這個房間來過很多重要人物，也開過很多秘密會議，也聽到很多驚人八卦，至於要不要解密，那就…哈哈哈。

▼江俊霆。（圖／翻攝自江俊霆臉書）

▲▼江俊霆。（圖／翻攝自江俊霆臉書）

另外，國民黨智庫國家政策研究基金會副執行長凌濤也在卸任前發文，今天是這一任期最後一次中常會及全代會前最後幾場的議題記者會！

凌濤表示，謝謝大家這幾週對團隊的關心，代表過去四年朱立倫主席給的空間、文傳會同仁所有的努力，獲得支持者的肯定，也能幫助國民黨爭取更多台灣社會的認同，大家感到欣慰。

凌濤強調，不管是常設的文傳黨務同仁協助、新媒體部年輕團隊的奧援，全台各級民代來幫忙開記者會，結合新聞與社群，再加上立院黨團的協力作戰，媒體朋友的辛苦，都是大家共同的成果；一棒接一棒，國民黨越來越好。

最後，凌濤直言，不用擔心，未來他們會在台灣各地，以各自的角色及戰力，繼續為國民黨作戰、為台灣打拚！

▼凌濤(左二)卸任文貼出與新媒體部同仁合照。（圖／翻攝自Facebook／凌濤）

▲▼凌濤卸任文。（圖／翻攝自Facebook／凌濤）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」私下暱稱曝光
快訊／台中男面朝下　卡床跟衣櫃間縫隙身亡
小S又神預言？粿粿1年前保證「結婚不會出軌」片段被挖
徐若熙申請海外FA！　球團暖心祝福
王子「到范姜IG」點名粿粿：沒看她那麼開心過　網傻：早開始了
《全明星》紅隊連爆出軌！　網點名2組開酸：台版換乘戀愛
粿粿限動發聲　全場揪1關鍵：有沒有出軌一句話很難嗎
快訊／王子道歉！承認和粿粿「超過朋友應有的界線」
快訊／坤達確定離開《玩很大》暫休！　代班人選出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

輝達選定T17、T18新壽是否拉高籌碼？　蔣萬安：大家都正面看待

賴清德籲國人勿跨境網購肉製品　「若非洲豬瘟失守將損失數千億」

發表「畢業感言」！　朱立倫：國民黨要為台灣全民非只顧政黨立場

黃國昌稱綠2026敗「英系會拉下賴清德」　王世堅：別光天化日講聊齋

習近平打破黨政運作慣例　蔡明彥：不信任年輕將領也未做接班布局

快訊／輝達確定落腳北士科T17、T18！　蔣萬安：盡快啟動行政程序

周玉蔻罵醜又髒　王世堅喊「敬老尊賢」：不評論極少數沒格調老太太

輝達海外總部落腳何方？　李四川曝「已選好」：市長下午向議會報告

赴陸見宋濤遭民進黨開轟　蕭旭岑：9成民意支持兩岸維持溝通管道

賴清德首度表態：反對推進統一　強化國防非挑釁是要維持現狀

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

輝達選定T17、T18新壽是否拉高籌碼？　蔣萬安：大家都正面看待

賴清德籲國人勿跨境網購肉製品　「若非洲豬瘟失守將損失數千億」

發表「畢業感言」！　朱立倫：國民黨要為台灣全民非只顧政黨立場

黃國昌稱綠2026敗「英系會拉下賴清德」　王世堅：別光天化日講聊齋

習近平打破黨政運作慣例　蔡明彥：不信任年輕將領也未做接班布局

快訊／輝達確定落腳北士科T17、T18！　蔣萬安：盡快啟動行政程序

周玉蔻罵醜又髒　王世堅喊「敬老尊賢」：不評論極少數沒格調老太太

輝達海外總部落腳何方？　李四川曝「已選好」：市長下午向議會報告

赴陸見宋濤遭民進黨開轟　蕭旭岑：9成民意支持兩岸維持溝通管道

賴清德首度表態：反對推進統一　強化國防非挑釁是要維持現狀

燕子口堰塞湖水位降！中橫公路天祥至太魯閣路段　今17時開放通行

范姜彥豐心碎撞見粿粿出軌！　昔稱「吵架有共識」恩愛畫面成笑話

勇士三分雨！單場17顆三分球加持　柯瑞、巴特勒攜手擊沉快艇

竹市陽光國小通學步道完工　行人友善再升級

范姜彥豐被引導「棄婚後財產分配」　網嘆比Andy還慘：人財兩失

川普APEC演說又提「台積電投資1千億美元」：很多台企赴美建廠

統一獅教練赴日取經！潘威倫加入西武秋訓　潘武雄赴火腿見習

終於鬆口！陸證實：川習會30日於釜山舉行

快訊／台中男面朝下卡「床跟衣櫃」縫隙身亡　送餐居服員嚇壞

5種說話起手式請小心！別不自覺掉入「情勒陷阱」

【直接開打】彰化單車機車碰撞！　2男當街火爆互推路人看傻

政治熱門新聞

砸2467億買66架戰機全沒到！國防部說明了

快訊／輝達確定落腳北士科T17、T18！　蔣萬安：盡快啟動行政程序

直言「民進黨2026很多地方選不上」　周玉蔻：這個黨缺乏想像力

京華城案　在張景森眼中就是一個悲慘案件

傅崐萁嗆罵提告　張峻：踹這一腳很值得

鄭麗文喊「我是中國人」挨轟　吳宗憲批民進黨：這句話哪有錯？

賴清德首度表態：反對推進統一　強化國防非挑釁是要維持現狀

認錯人啦！被謝龍介當成劉世芳質詢　管碧玲掩面狂笑

示警鄭麗文喊「我是中國人」衝擊2026選情　蔡正元：保證落選一大堆

獸醫名單、死豬數量台中市府3度改口　她轟：謊上加謊、螺絲掉滿地

遭議長張峻狠踹桌　傅崐萁列6大罪狀提告：不容暴力破壞花蓮

綠排審「海纜七法」　羅智強嗆嘴炮：共機都趕不回去怎麼執法？

鄭麗文反對提高軍費　總統府：她想法跟全世界民主國家不一致

防檢署長備詢非洲豬瘟避重就輕　蘇巧慧傻眼：我問不下去了

更多熱門

相關新聞

轟民進黨趁非洲豬瘟疫情造謠！　國民黨質疑：邊境管制都沒問題？

轟民進黨趁非洲豬瘟疫情造謠！　國民黨質疑：邊境管制都沒問題？

台中一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，引發管制與善後問題。國民黨中央今（29日）召開記者會批評民進黨政府在疫情爆發後，從第一時間開始「造謠」與「卸責」，企圖轉移邊境管制不力的責任。民進黨狂造謠，完全沒有看到具體應該做的舉措，只講後端，不提邊境破口導致豬農生存發展受影響的問題。

示警鄭麗文喊「我是中國人」衝擊2026選情　蔡正元：保證落選一大堆

示警鄭麗文喊「我是中國人」衝擊2026選情　蔡正元：保證落選一大堆

鄭麗文反對提高軍費　總統府：她想法跟全世界民主國家不一致

鄭麗文反對提高軍費　總統府：她想法跟全世界民主國家不一致

國民黨準副主席赴中會面宋濤　民進黨：曲解民調如詐騙集團

國民黨準副主席赴中會面宋濤　民進黨：曲解民調如詐騙集團

獸醫名單、死豬數量台中市府3度改口　她轟：謊上加謊、螺絲掉滿地

獸醫名單、死豬數量台中市府3度改口　她轟：謊上加謊、螺絲掉滿地

關鍵字：

江俊霆國民黨凌濤副秘書長

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范姜彥豐怒控「粿粿偷吃王子」！

北教大「型男教授」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

快訊／范姜彥豐：看到太太與王子明確出軌證據

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

粿粿偷吃王子「公開嘲笑范姜彥豐」！

快訊／王子道歉！

粿粿回應婚變　男方要求金額過鉅　與事實不符

王子「到范姜彥豐IG」點名粿粿：沒看她那麼開心過！

黃宏軒、劉書宏IG挺范姜彥豐！

粿粿、王子美國出遊照曝！丈夫范姜彥豐痛揭出軌

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

扮街訪員「搭訕2正妹挑戰18禁」　淫男下場曝

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

遭范姜彥豐點名劈腿粿粿！　王子2前前避談話題「全程臭臉」畫面惹疑

更多

最夯影音

更多
半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面