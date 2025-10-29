國民黨副秘書長清空辦公室　自曝這裡開過很多祕密會議、聽過驚人八卦

▲國民黨副秘書長江俊霆清空辦公室。（圖／翻攝自Facebook／江俊霆）

記者郭運興／台北報導

前立委鄭麗文日前當選新任國民黨主席，預計於11月1日舉行的全代會正式交接。對此，即將卸任的國民黨副秘書長江俊霆今（29日）貼出「辦公室清空照」表示，自己清得太乾淨了，四年來，這個房間來過很多重要人物，也開過很多秘密會議，也聽到很多驚人八卦，至於要不要解密，那就…哈哈哈。

江俊霆貼出照片表示，自己把辦公室清得太乾淨了。「Empty rooms echo softly — not with loss, but with the promise of beginnings」，難得撂英文，自己來翻譯一下，清空的是房間，不是心，新的世界，正從你留白的地方開始。

江俊霆幽默表示，四年來，這個房間來過很多重要人物，也開過很多秘密會議，也聽到很多驚人八卦，至於要不要解密，那就…哈哈哈。

▼江俊霆。（圖／翻攝自江俊霆臉書）

另外，國民黨智庫國家政策研究基金會副執行長凌濤也在卸任前發文，今天是這一任期最後一次中常會及全代會前最後幾場的議題記者會！

凌濤表示，謝謝大家這幾週對團隊的關心，代表過去四年朱立倫主席給的空間、文傳會同仁所有的努力，獲得支持者的肯定，也能幫助國民黨爭取更多台灣社會的認同，大家感到欣慰。

凌濤強調，不管是常設的文傳黨務同仁協助、新媒體部年輕團隊的奧援，全台各級民代來幫忙開記者會，結合新聞與社群，再加上立院黨團的協力作戰，媒體朋友的辛苦，都是大家共同的成果；一棒接一棒，國民黨越來越好。

最後，凌濤直言，不用擔心，未來他們會在台灣各地，以各自的角色及戰力，繼續為國民黨作戰、為台灣打拚！

▼凌濤(左二)卸任文貼出與新媒體部同仁合照。（圖／翻攝自Facebook／凌濤）