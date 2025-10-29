轟民進黨趁非洲豬瘟疫情造謠！　國民黨質疑：邊境管制都沒問題？

▲凌濤。（圖／記者周宸亘攝）



記者崔至雲／台北報導

台中一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，引發管制與善後問題。國民黨中央今（29日）召開記者會批評民進黨政府在疫情爆發後，從第一時間開始「造謠」與「卸責」，企圖轉移邊境管制不力的責任。民進黨狂造謠，完全沒有看到具體應該做的舉措，只講後端，不提邊境破口導致豬農生存發展受影響的問題。



國民黨今召開「民進黨趁非洲豬瘟開啟大造謠時代！賴清德政府轉移『邊境管制』問題？」記者會，國政基金會副執行長凌濤、發言人楊智伃、鄧凱勛等出席。

凌濤表示，非洲豬瘟造成台灣豬農的損失令人感到遺憾，全民希望趕快防堵，傳染源不要再擴散，但民進黨於過程中都在造謠，並未看到具體的舉措，也不提邊境的破口導致非洲豬瘟的發生，進而影響臺灣豬農的生存與發展。他質疑，民進黨狂造謠，賴政府的邊境管理到底安全了嗎？行政院都懷疑非洲豬瘟是從進口郵包的行李進入台灣；農業部更進一步指出，台中的非洲豬瘟初步分析與越南相似度高。這代表民進黨政府認為現在的非洲豬瘟不是國內自己有，而是從境外進來，行政院長卓榮泰與農業部明指暗指都在說來自境外，民進黨卻從來不提自己的邊境管控責任。

凌濤指出，提及民進黨的邊境管控責任是因為這是第一起個案案例，如果邊境管制的破口沒有及時找到，會不會有第二起、第三起？今天在台中，第二次會不會在其他縣市？這是全體台灣豬農共同關心的。但民進黨竟然把所有心力都放在攻擊台中市長盧秀燕，令國人瞠目結舌。現在的邊境管制破口找到了嗎？民進黨有沒有積極搭配農業部的管制，去了解破口在哪裡？完完全全沒有向國人說明，這是一個失能的中央政府。

凌濤也羅列「民進黨造謠時間軸」，10月22日，想選台中市長的何欣純竟然造謠、攻擊台中，造謠在野黨刪除預算影響防疫，結果馬上被農業部來打臉，這就是民進黨要選台中市長的素質嗎？10月24日，民進黨指出2021年已全面禁用廚餘養豬，實際是200頭以上的豬場還在使用、可以使用廚餘來養豬，並批評台中市府管理廚餘是出包的狀態，這是明顯的造謠。10月26日，吳思瑤造謠網購的肉品無法管。10月28日，民進黨批評防疫處置及反應慢半拍，根本就是假消息，他們就是想要轉移邊境管制失能的焦點。

鄧凱勛則指出，民進黨組成「造謠抹黑的天團」，民進黨立委吳思瑤造謠稱快遞寄送檢體不符合規範；但被農業部打臉，台中市府快遞寄送的檢體皆符合國際規範。吳思瑤還造謠網購肉品無法可管，難道吳思瑤質疑賴政府的邊境管制能力嗎？難道吳思瑤不想再幫賴政府承擔，只好把賴清德咬出來嗎？吳思瑤稱應該要禁止淘寶等中國電商寄送肉製品，守護台灣安全；但相關的境外電商輸入收件地址是台灣，就會顯示沒有辦法運送、寄送，且2018年民進黨政府農委會已公告，禁止任何疫區豬肉製品入台，根據《動物傳染病防治條例》第34條規定，若攜帶或是寄送這些肉製品入境，要受到非常高額的處罰。他質疑吳思瑤到底是不懂法規？還是根本搞不清楚狀況？

鄧凱勛也指出，民進黨還造謠台中市府慢半拍，也造謠國民黨立委楊瓊瓔在急什麼，為什麼要搶排農業部的專案報告？但台中市府有慢半拍嗎？農業部自己都承認沒有關於無症狀採檢的SOP。此外，網軍側翼不斷地攻擊楊瓊瓔，難道民進黨的公職不想讓人民、憂心忡忡的豬農有知的權利嗎？為什麼不敢讓人民知道？難道是心虛，怕人民發現所有責任都是民進黨的邊境管制不力嗎？

楊智伃表示，民進黨還造謠廚餘的處理是露天的曝曬，但實際上台中市府完全依照中央的規範。有關廚餘掩埋，台中市府依照中央指引允許「焚燒、堆肥、掩埋」三法並行。其次嚴格執行，中市環保局一對一視訊監控、全程禁用廚餘餵豬。再則稽查成果，截至9月底共稽查107場次，並輔導業者遵守蒸煮規範。有關台中市府僅能柔性勸導拍照上傳蒸煮情況，是因「無法可罰」，陳時中卻荒謬稱這是明知有小偷卻不抓，但這根本是偷換概念，混淆責任，沒有設交通號誌的地方，警察要如何執法？她質疑中央沒有訂規範，怎麼會怪到第一線的人員，陳時中的官話是要幫民進黨造謠。

有關非洲豬瘟議題，楊智伃認為應該是中央與地方協力做防疫的管理，但民進黨每次不管天災人禍，第一件事情永遠都是卸責。她希望民進黨於邊境的管制應該要落實，不要每一次遇到內政的問題，就用造謠來去逃避責任，不要只會用抹黑來轉移邊境的管制責任，應該要協助穩定民心，不應該散播未經查證的資料與資訊。她也呼籲民進黨執政當局，這些造謠、混淆資訊、說出不實言論資訊的人應該向社會大眾道歉，停止政治的操作、政治的鬥爭，還給台灣人民一個安心安全的食安環境。