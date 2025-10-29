非洲豬瘟基因定序後天公布　農業部：周六說明補貼方案

▲陳駿季表示，受這次豬瘟影響的補貼方案，最慢本周六公布，基因定序則周五會公布。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台中爆發非洲豬瘟案例，全國豬隻禁運禁宰與禁廚餘15天，對養豬產業鏈造成衝擊。朝野立委關心政府何時會有補貼，農業部長陳駿季今（29日）表示，最慢本周六完成方案並公布，包括禁宰期間飼料會有補貼，但要先報行政院同意。另陳駿季也表示，預計周五就會完成這次非洲豬瘟病毒基因定序，但因中國未將基因上網，故無法證明這次病毒來自哪一國家。

立法院衛環委員今天邀請農業部長陳駿季等單位就「防範非洲豬瘟疫情擴散，強化全國廚餘去化問題以及後續防疫、清消等作為」提出專題報告。朝野立委在質詢時，擔憂15天豬隻禁運禁宰，可能對衝擊養豬產業鏈。

立委劉建國表示，因為現在禁運禁宰，在開放後，很多豬隻可能因為體重過重而影響價格，或者是豬太大隻，加上飼養空間太狹小而擠壓死亡，詢問農業部是否有相關補助方案，以及方案何時出爐。

陳駿季表示，相關補貼方案已經在研議中，但需要行政院先核定，最慢本周六完成方案並公布，包括禁宰期間，養豬戶給豬吃的飼料會有補貼。

另立委涂權吉在質詢時，詢問農業部對於這次非洲豬瘟病毒基因，何時可完成定序，陳駿季回答，預計本周五（31日）就會完成基因定序，但因中國未將基因定序上網，所以我們也無法進行核對，故無法證明這次非洲豬瘟的病毒來自哪一國家。