非洲豬瘟防線現裂縫　蘇清泉：暴露獸醫師長期低薪與掛名亂象

▲蘇清泉質詢非洲豬瘟議題。（圖／取自蘇清泉臉書）

記者陳崑福／屏東報導

非洲豬瘟疫情延燒，立委蘇清泉今(29)日在立法院質詢指出，事件暴露出經濟動物獸醫師長期低薪與掛名亂象。而台中梧棲養豬場兩名獸醫師從未到場檢查，酬勞卻僅每月500元，形同虛設。他要求農業部檢討，將公職獸醫師「不開業獎金」提高至5萬元，並改善畜牧場酬勞制度，保障防疫根本。

蘇清泉針對非洲豬瘟疫議題，今日於立法院質詢時指出，這次疫情不僅是防疫破口，更揭露經濟動物獸醫師長期待遇過低、掛名不實的結構性問題。

蘇清泉表示，梧棲這處養豬場爆出兩名獸醫師從未實際到場檢查，卻掛名領酬，引發社會譁然。他表示，許多畜牧場聘請獸醫師僅屬形式，甚至有養豬場每月只給500元，一整年僅6000元，根本連車馬費都不夠，導致防疫監督流於空談。

蘇清泉說，經濟動物獸醫師是守護民生食安與防疫體系的關鍵角色，責任遠比寵物醫療更重大，但現行制度卻使他們淪為「最被低估的防疫戰士」。他呼籲，政府應正視此問題，從待遇制度改革做起，才能確保防疫政策落實。

針對現行公職獸醫師的待遇，蘇清泉建議，應將「不開業獎金」從目前每月1至3萬元，提高至5萬元，以鼓勵獸醫師留任公職或投入防疫工作。他也要求農業部全面檢討畜牧場掛名獸醫師的酬勞機制，訂出合理標準並加強查核，杜絕掛名制度濫用。

他指出，在台灣養寵物人口已超越幼兒人口的現況下，許多獸醫選擇開設寵物醫院，能獲得高收入與穩定客源；相對地，從事經濟動物醫療與防疫工作的獸醫師，不僅報酬微薄，還必須承擔疫情風險與社會壓力，待遇落差極為不公。

蘇清泉強調，防疫工作的基礎是人，而非條文。若獸醫師缺乏合理誘因與尊重，防疫體系將難以有效運作。他呼籲農業部正視此結構性問題，「別讓守護民生食安的獸醫師成為最廉價的專業」。