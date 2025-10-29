非洲豬瘟死亡豬隻化製單疑塗改！台中地檢署調查中

▲非洲豬瘟化製三聯單的甲聯、丙聯病死豬數量不符，疑涉偽造文書。（資料照／記者游瓊華翻攝）



記者許權毅、柯振中／台中報導

台中地檢署29日表示，為釐清台中市某養豬場疑涉違反《動物傳染病防治條例》等情事，上午已傳喚王姓獸醫佐作證，了解案件全貌。該名證人同意提供手機進行鑑識採證，訊問後已請回。檢方強調，將持續依法偵辦，查明是否有違法與防疫疏失情形。

根據非洲豬瘟中央災害應變中心28日公布的疫情調查，該養豬場在運送病死豬至化製場時，化製三聯單甲聯與丙聯的病死豬數量不符，疑似涉及偽造文書。台中地檢署高度重視此事，已指派主任檢察官張聖傳率同重案支援中心檢察事務官，前往台中市環保局調取相關稽查資料。

檢方表示，目前正了解環保局針對該場蒸煮廚餘作業的查核過程，並依據台中市政府於10月28日所發的公文，另行分案偵辦，針對是否違反《動物傳染病防治條例》或其他相關法規展開調查，以展現依法辦案的決心。

此外，針對台中市政府於10月26日函請檢方偵辦的部分，地檢署於27日收文後，28日已分他案處理。經查其中涉及《獸醫師法》之違反事項屬行政罰範疇，並無刑責，將由主管機關依法處理。

台中地檢署重申，將秉持嚴謹查辦原則，持續追查相關事證，防範非洲豬瘟疫情擴散，維護畜牧產業穩定與公共衛生安全，確保整體防疫體系不受破口影響。