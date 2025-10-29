　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

非洲豬瘟死亡豬隻化製單疑塗改！台中地檢署調查中

▲非洲豬瘟養豬場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲非洲豬瘟化製三聯單的甲聯、丙聯病死豬數量不符，疑涉偽造文書。（資料照／記者游瓊華翻攝）

記者許權毅、柯振中／台中報導

台中地檢署29日表示，為釐清台中市某養豬場疑涉違反《動物傳染病防治條例》等情事，上午已傳喚王姓獸醫佐作證，了解案件全貌。該名證人同意提供手機進行鑑識採證，訊問後已請回。檢方強調，將持續依法偵辦，查明是否有違法與防疫疏失情形。

根據非洲豬瘟中央災害應變中心28日公布的疫情調查，該養豬場在運送病死豬至化製場時，化製三聯單甲聯與丙聯的病死豬數量不符，疑似涉及偽造文書。台中地檢署高度重視此事，已指派主任檢察官張聖傳率同重案支援中心檢察事務官，前往台中市環保局調取相關稽查資料。

檢方表示，目前正了解環保局針對該場蒸煮廚餘作業的查核過程，並依據台中市政府於10月28日所發的公文，另行分案偵辦，針對是否違反《動物傳染病防治條例》或其他相關法規展開調查，以展現依法辦案的決心。

此外，針對台中市政府於10月26日函請檢方偵辦的部分，地檢署於27日收文後，28日已分他案處理。經查其中涉及《獸醫師法》之違反事項屬行政罰範疇，並無刑責，將由主管機關依法處理。

台中地檢署重申，將秉持嚴謹查辦原則，持續追查相關事證，防範非洲豬瘟疫情擴散，維護畜牧產業穩定與公共衛生安全，確保整體防疫體系不受破口影響。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照　網朝聖：2022年哇賽
每天喝1杯珍奶「下場超慘」！巫苡萱戒糖1年半…效果曝光
車諾比驚見「藍色狗狗」　獸醫推測可能原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

非洲豬瘟死亡豬隻化製單疑塗改！台中地檢署調查中

獨／律師助「奪人命詐團」洩密洗錢不認罪　藍道嗆：筆錄都唬爛的

陸配溺殺2幼女出庭激動乾嘔惹憐　被揭嗆公婆「跪著道歉」反差大

雨中爬行身障婦人！司機「抱上車」暖舉爆紅　洪孟楷親送1禮致敬

AI詐騙全面進化！1張照片、1句話都可能變陷阱　徵信業曝3大防線

9億CEO豪宅驚見廉價G水先驅物　警揭呼吸衰竭猝死風險：千萬別碰

六軍團軍官超扯！國家土地私租給廠商A千萬　貪汙罪重判15年

燕子口堰塞湖壩體潰決下游無災情　下午4:20警戒正式解除

釋憲躺8年！高院重審「中正橋割國旗案」　3人判拘役15天

BMW轎跑北投撞護欄翻落樹叢！「後車跟很近」警追有無逼車

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

非洲豬瘟死亡豬隻化製單疑塗改！台中地檢署調查中

獨／律師助「奪人命詐團」洩密洗錢不認罪　藍道嗆：筆錄都唬爛的

陸配溺殺2幼女出庭激動乾嘔惹憐　被揭嗆公婆「跪著道歉」反差大

雨中爬行身障婦人！司機「抱上車」暖舉爆紅　洪孟楷親送1禮致敬

AI詐騙全面進化！1張照片、1句話都可能變陷阱　徵信業曝3大防線

9億CEO豪宅驚見廉價G水先驅物　警揭呼吸衰竭猝死風險：千萬別碰

六軍團軍官超扯！國家土地私租給廠商A千萬　貪汙罪重判15年

燕子口堰塞湖壩體潰決下游無災情　下午4:20警戒正式解除

釋憲躺8年！高院重審「中正橋割國旗案」　3人判拘役15天

BMW轎跑北投撞護欄翻落樹叢！「後車跟很近」警追有無逼車

AI帶動散熱需求　邁萪預計11月下旬掛牌上市

長庚婦癌權威賴瓊慧教授　當選國際女醫師協會副理事長暨亞太地區主席

別被騙了！一張圖看下波變天更冷「猛降10°C」　轉雨濕5天

重訓完吃這款優格「比乳清更好」！專家曝最新研究：助肌肉恢復

金控砸錢併壽險　公會理事長陳慧遊：關鍵是「重置成本」評估

不愛了嗎？感情變化的「4個跡象」 教你看懂對方心意

《逆水寒》2.0新賽年搶先爆　２大跨界聯動、人氣女團現身加持

林俊吉扮第4節先生飆分　夢想家本季終於贏球也是簡浩執教首勝

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照　網朝聖：2022年哇賽

《可愛冤仇人》到南投　金枝演社劇團邀您體驗台式歌舞魅力

【不明原因】休旅車撞進大埔鐵板燒店裡！

社會熱門新聞

北教大「型男教授」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

扮街訪員「搭訕2正妹挑戰18禁」　淫男下場曝

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！他收訊息驚醒

美濃大峽谷地主石麗君丈夫拒捕　喝不明液體命危

即／燕子口堰塞湖恐潰決　水流狂衝驚人畫面曝

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她「保時捷安太座」！

檢警追「美濃大峽谷」！地主石麗君羈押禁見

北教大「型男教授」後宮驚見女網紅！　最愛人妻原因曝

竹南男勸違停遭暴打　父護子持麵包刀對峙

即／高雄女墜社區中庭　當場慘死

北教大「型男教授」5天床戰3女　極樂行程全被拍

9億CEO豪宅驚見G水先驅物　警揭呼吸衰竭猝死風險

更多熱門

相關新聞

瑪利亞基金會推安老家園

瑪利亞基金會推安老家園

台北榮總四名小兒科總醫師相繼離職的消息掀起醫界波瀾之際，一位八旬醫師的故事卻靜靜提醒人們，醫療的初衷，從不是權勢與名望，而是那份面對生命的憐憫與堅持。

蘇清泉談豬瘟：暴露獸醫師長期低薪與掛名亂象

蘇清泉談豬瘟：暴露獸醫師長期低薪與掛名亂象

侯友宜要中央檢驗80公斤豬瘟場肉　陳駿季：應立即銷毀

侯友宜要中央檢驗80公斤豬瘟場肉　陳駿季：應立即銷毀

台中海岸線不平靜　高美濕地、麗水漁港2女獲救

台中海岸線不平靜　高美濕地、麗水漁港2女獲救

豬瘟衝擊生計　高市「免收豬肉攤租金1個月」

豬瘟衝擊生計　高市「免收豬肉攤租金1個月」

關鍵字：

台中養豬場非洲豬瘟檢方防疫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范姜彥豐怒控「粿粿偷吃王子」！

快訊／歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

北教大「型男教授」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

快訊／王子道歉！

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」

粿粿偷吃王子「公開嘲笑范姜彥豐」！

粿粿回應婚變　男方要求金額過鉅　與事實不符

快訊／范姜彥豐：看到太太與王子明確出軌證據

粿粿沒洗澡「突襲王子房間」！

黃宏軒、劉書宏IG挺范姜彥豐！

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

王子「到范姜彥豐IG」點名粿粿：沒看她那麼開心過！

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

坣娜病逝老公身旁！　鄭怡悲吐「最後見面」內幕：哭著走出家門

更多

最夯影音

更多
半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」
鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面