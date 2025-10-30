禁宰運延長10天！台北最強水餃店今起店休　多家名店暫停營業

記者黃翊婷／綜合報導

為防堵非洲豬瘟疫情擴散，中央政府宣布全國豬隻禁運禁宰令再延長10天，不少店家因沒有豬肉可賣，相繼宣布暫時休店，包含必比登名店賣麵炎仔、鍾記原上海生煎包等等，有台北最強水餃店之稱的巧之味則是從今日（30日）起暫停營業。

▲巧之味自今日（30日）起暫停營業。（圖／翻攝自Google地圖）

台中市一處養豬場爆發非洲豬瘟病例，農業部隨即實施禁運禁宰令5天，並全面禁止廚餘養豬。行政院長卓榮泰日前宣布，為了防堵疫情，禁令將再延長10天。不少小吃業者因為沒有豬肉可以賣，相繼選擇暫時店休，等到禁令解除再恢復正常營業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲賣麵炎仔暫停營業，直到市場豬肉恢復供應。（圖／ETtoday資料照）

受影響的業者包含名列米其林必比登的名店「賣麵炎仔」，業者原本公告10月27日、28日店休，但由於市場還是無法供應豬肉，業者表明將繼續暫停營業，等到豬肉恢復供應，就會立即重新開業。

同樣名列米其林必比登名店的鍾記原上海生煎包也宣布店休，台北人氣水餃店巧之味則是從今日（30日）起開始暫停營業。

另外，今年進榜必比登的蘇來傳（蘇家肉圓油粿）以及台北徠徠水餃店、黃記魯肉飯、良記福臨魯肉飯、萬得富爸爸肉骨茶王中王、彰化排隊名店阿三肉圓、阿璋肉圓、彰化魚市場爌肉飯、台南阿明豬心冬粉、高雄南豐滷肉飯、高雄梅家村排骨飯等知名小吃店，也都宣布暫時店休。